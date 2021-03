Ο Kadebostany εισέρχεται με φόρα στο 2021 με το πολυαναμενόμενο νέο single του “Take Me To The Moon”. Με την ευθύ απήχησή και την εύθραυστη γοητεία της, αυτή η εξαιρετική νέα κυκλοφορία φέρει την χαρακτηριστική μοντέρνα pop στάμπα του καλλιτέχνη.

Έχοντας ήδη πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό του, ο παραγωγός και συνθέτης Guillaume de Kadebostany δημιουργεί την μουσική του αύριο και παρουσιάζει ένα ακόμα pop τραγούδι με χαρακτήρα, το “Take Me To The Moon”.

To single είναι ένα φωτεινό και μαγευτικό track με κομψές μελωδίες κιθάρας, έντονα beats και ηλεκτρονικά στοιχεία δεμένα αψεγάδιαστα με την εκπληκτική φωνή της Valeria Stoica που δημιουργεί ένα διαχρονικό αποτέλεσμα.

To “Take Me To The Moon” είναι το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο EP “DRAMA – Act 2” που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στην χρονιά και είναι η συνέχεια του αναγνωρισμένου “DRAMA – Act 1” που κυκλοφόρησε το 2020. Το “DRAMA – Act 2” θα μεταφέρει το κοινό ακόμα πιο βαθιά, στην μοναδική θεατρική ατμόσφαιρα του project “DRAMA” ή αλλιώς της νεότερης εκδρομής μέσω του μουσικού και οπτικού κόσμου του Kadebostany.

Το “TAKE ME TO THE MOON” κυκλοφορεί από την Panik Records.