Ο Kanye West θέλει να βοηθήσει την Taylor Swift να αποκτήσει την κυριότητα του καταλόγου της

Ο Kanye West συνεχίζει τις εξαγγελίες σχετικά με τις προθέσεις του να βοηθήσει άλλους καλλιτέχνες να αποκτήσουν την κυριότητα των ηχογραφήσεων τους και ισχυρίζεται τώρα ότι θέλει να προφέρει να βοήθεια σε έναν πάλαι ποτέ αντίπαλο.

Ο ράπερ ανέφερε με μήνυμά του στο Twitter ότι θέλει να βοηθήσει την Taylor Swift να αποκτήσει ξανά την ιδιοκτησία των ηχογραφήσεων του καταλόγου της, δικαιώματα που κατέληξαν στον Scooter Braun έπειτα από την εξαγορά της δισκογραφικής εταιρείας Big Machine Label Group από τη δική του επενδυτική εταιρεία Ithaca Holdings.

«Πρόκειται να δω προσωπικά αν η Taylor Swift θέλει να πάρει πίσω τα masters των ηχογραφήσεών της», έγραψε ο Kanye West. «Ο Scooter είναι στενός οικογενειακός φίλος», σημείωσε.

Ο Scooter Braun αποτέλεσε στο παρελθόν μάνατζερ του West, ενώ τώρα συνεργάζεται με αστέρες της μουσικής όπως ο Justin Bieber, η Ariana Grande και η Demi Lovato, μεταξύ άλλων.

Ωστόσο δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο ο Kanye θα μπορούσε να ενεργήσει ώστε να επιλυθούν οι διαφορές των δύο πλευρών.

I’M GOING TO PERSONALLY SEE TO IT THAT TAYLOR SWIFT GETS HER MASTERS BACK. SCOOTER IS A CLOSE FAMILY FRIEND

