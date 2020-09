Ο Kygo βάζει τη σφραγίδα του στο θρυλικό «Hot Stuff» της Donna Summer

Την ανεπανάληπτη επιτυχία «Hot Stuff» της Donna Summer φέρνει στο σήμερα ο Kygo.

Ο Kygo συναντά άλλη μία εμβληματική γυναικεία φωνή, την Donna Summer.

Αφού έβαλε τη σφραγίδα του στο «Higher Love» της Whtiney Houston για να σημειώσει χρυσές και πλατινένιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και ανανέωσε πιο πρόσφατα το «What’s Love Got To Do With It» της Tina Turner, ο Νορβηγός DJ και παραγωγός δείχνει ξανά την αγάπη του στην εποχή της disco μουσικής και τη δεκαετία των ’70s.

Αυτή τη φορά ο Kygo επιλέγει ένα από τα γνωστότερα κομμάτια από τον θρυλικό κατάλογο της αξεπέραστης Donna Summer και συστήνει υπό το δικό του μουσικό πρίσμα την ανεπανάληπτη επιτυχία «Hot Stuff».

Το θρυλικό «Hot Stuff» ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ «Bad Gilrs» της Donna Summer που κυκλοφόρησε από την Casablanca Records το 1979.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Donna Summer (@officialdonnasummer) στις 13 Σεπ, 2017 στις 3:48 μμ PDT

Πρόκειται για ένα από τέσσερα τραγούδια της που έχουν κυριαρχήσει στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Το «Hot Stuff» βρέθηκε για τρεις εβδομάδες στην κορυφή, ενώ παρέμεινε στο Top 10 της κατάταξης για 14 εβδομάδες, το μεγαλύτερο διάστημα από κάθε άλλο τραγούδι το 1979.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Hot Stuff» χάρισε στην Donna Summer το πρώτο στα χρονικά βραβείο Grammy για την Καλύτερη Rock Ερμηνεία από Γυναίκα.

Το ολοκαίνουργιο remix του Kygo για το «Hot Stuff» της Donna Summer κυκλοφορεί από τη Sony Music και αποκτά εικόνα με ένα νοσταλγικό music video που αποτυπώνει μία ερωτική ιστορία στην εποχή που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το τραγούδι.

Πρωταγωνιστούν δύο από τους αστέρες της σειράς «Outer Banks» του Netflix, η Madelyn Cline και ο Chase Stokes.

H Donna Summer, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 17 Μαΐου 2012 νικημένη από τον καρκίνο των πνευμόνων, θεωρείται η «βασίλισσα της disco», ένας τίτλος που κέρδισε άξια με επιτυχίες όπως τα «I Feel Love», «Love To Love You Baby», «Last Dance», «Heaven Knows», «Hot Stuff», «Bad Girls», «Dim All Τhe Lights», «No More Tears (Enough Is Enough)» και άλλα τραγούδια.