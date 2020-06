Ο Kygo κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Golden Hour»

To «Golden Hour» ακολουθεί το όραμα του Kygo για μία μουσική σκηνή χωρίς σύνορα και ταμπέλες.

Παραδοσιακά, η έκφραση «Golden Hour» αναφέρεται είτε στην πρώτη ώρα του ήλιου μετά την ανατολή είτε στην τελευταία ώρα φωτός πριν το ηλιοβασίλεμα.

Σε κάθε περίπτωση, συμβολίζει μία αλλαγή. Αντιπροσωπεύοντας ακόμα μία νέα ανατολή, ο παγκόσμιος superstar, παραγωγός και DJ, Kyrre Gorvell-Dahl ή αλλιώς Kygo μόλις κυκλοφόρησε το τρίτο studio album του, με τίτλο «Golden Hour».

Ο δίσκος περιέχει 18 τραγούδια συμπεριλαμβανομένων των «The Truth» με την Valerie Broussard, «Lose Somebody» με τους OneRepublic, «Freedom» με τον Zak Abel, «I’ll Wait» με την Sasha Sloan, «Like It Is» με την Zara Larsson και τον Tyga και «Higher Love» με την Whitney Houston, το οποίο μάλιστα έχει πάνω από 651 εκατομμύρια audio και video streams μαζί και μπήκε στο Top 20 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα.

O Kygo γιόρτασε τη νέα κυκλοφορία με ένα μοναδικό performance των τραγουδιών «Lose Somebody» με τους OneRepublic και «The Truth» με τη Valerie Broussard στη σειρά Summer Concert Series την πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής «Good Morning America».

Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Kygo ξεκίνησε να ενώνει αυτό που θα γινόταν αργότερα το «Golden Hour».

Καθώς έγραφε μουσική καθ’ όλο το μήκος της χρονιάς, ταυτοχρόνως συνεργάστηκε με τη Sony Music για την ίδρυση της δικής τους δισκογραφικής και management εταιρείας, της Palm Tree Records.

Έχοντας ένα πολύ ενεργό ρόλο στην υπογραφή και προώθηση των καλλιτεχνών, τραγουδοποιών και παραγωγών της εταιρείας, ο Kygo ηχογράφησε αρκετό υλικό στο στούντιο με ταλέντα της Palm Tree όπως οι Petey, Nick Furlong, Valerie Broussard, Dreamlab και Tom Martin. Αυτή η οικογενειακή προσέγγιση πρόσθεσε μία νέα διάσταση στην διαδικασία.

«Ήμουν αρκετά τυχερός να δουλέψω με μερικούς από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και δημιουργός για το “Golden Hour”», είπε ο Kygo.

«Υπάρχουν αρκετά τραγούδια σε αυτό τον δίσκο που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την ομάδα μου. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες στους οποίους πιστεύω. Το ότι δούλεψα με μερικούς από τους αγαπημένους μου ανερχόμενους μουσικούς πραγματικά έκανε αυτά τα τραγούδια πολύ ιδιαίτερα γι’ αυτό το δίσκο», πρόσθεσε.

Το single «Like It Is» με την Zara Larsson και τον Tyga (σε συμπαραγωγή του Petey) αντιπροσωπεύει ακόμα μία προοδευτική κίνηση μπλέκοντας hip-hop κουπλέ με τις χαρακτηριστικές μελωδίες του Kygo, ένα ντελικάτο πιάνο και την ονειρική φωνή της Zara Larsson.

Αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τη Sasha Sloan για το δυναμικό tropical house anthem «I’ll Wait». Επιπλέον το τραγούδι «Freedon» με τον Zak Abel ανεβάζει το επίπεδο στον ήχο του Kygo με μία καταπληκτική ερμηνεία από τον Abel.

O Tom Martin συνυπογράφει το «To Die For», η Valerie Broussard συνυπογράφει το «Don’t Give Up On Love» και το «The Truth», στο οποίο δανείζει και τα φωνητικά της, ενώ ο Nick Furlong συνυπογράφει το «Say You Will» και το «Someday». To «Someday» συνυπογράφει και ο Zac Brown που συμμετέχει και στα φωνητικά του κομματιού.

«Με κάθε δίσκο ή τραγούδι που δουλεύω, πάντα προσπαθώ να σπρώχνω τον εαυτό μου να εξελίσσεται και να πειραματίζεται με νέες ιδέες. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι’ αυτά τα 18 τραγούδια», είπε ο Kygo.

«Ήταν πολύ δύσκολο να μειώσω το τελικό tracklist μόνο σε 18 τραγούδια. Το άλμπουμ έχει κάποια singles που είναι πιο up-tempo από της προηγούμενες δουλειές μου αλλά συνεχίζει να έχει αυτό το ίδιο κλασικό ήχο του Kygo», συνέχισε.

Ο Kygo αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με το «Calm», την Νο. 1 εφαρμογή για τον ύπνο, το διαλογισμό και τη χαλάρωση, για τη δημιουργία ενός «Golden Hour» mix 60 λεπτών που θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο στην πλατφόρμα.

Αυτή η ιδιαίτερη κυκλοφορία, που έρχεται σύντομα, θα περιλαμβάνει instrumentals και remixes από το «Golden Hour» αλλά και από προηγούμενα projects, καθώς και χαλαρωτικές πιάνο μελωδίες.

Αυτά τα 18 τραγούδια τονίζουν την ατελείωτη δημιουργικότητα του Kygo.