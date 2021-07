Ο Luke Hemmings των 5SOS κάνει το σόλο ντεμπούτο του με το single «Starting Line»

Στη «γραμμή έναρξης» του πρώτου σόλο άλμπουμ του βρίσκεται ο Luke Hemmings.

Ο Luke Hemmings, τον οποίο γνωρίσαμε ως κεντρικό τραγουδιστή του συγκροτήματος 5 Seconds Of Summer, αποκαλύπτει το πρώτο του σόλο τραγούδι, με τίτλο «Starting Line» και ανακοινώνει τις λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ του.

Ο Αυστραλός τραγουδιστής τραγουδοποιός και πολυοργανίστας δοκιμάζει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του ως σόλο καλλιτέχνης και προχωρά σε μία νέα συνεργασία με τη Sony Music.

Η πρώτη προσωπική κυκλοφορία του «Starting Line», μία δυναμική μπαλάντα που έχει γράψει ο ίδιος μαζί με τον Sammy Witte (Maggie Rogers, Jessie Ware), ο οποίος έχει επιμεληθεί επίσης την παραγωγή.

Το τραγούδι παρουσιάζει μια εντελώς νέα πλευρά του Luke Hemmings και των καλλιτεχνικών ευαισθησιών του, με τον 24χρονο καλλιτέχνη να εξηγεί ότι το «Starting Line» ασχολείται με την έντονη ζωή που ακολούθησε όταν γνώρισε την επιτυχία με τους 5 Seconds Of Summer.

«Το “Starting Line” συζητάει τις στιγμές που σου λείπουν διάφορες αναμνήσεις», λέει ο Luke Hemmings.

«Σκέφτεσαι τα νεανικά χρόνια σου και όλη την παραφροσύνη και την τρέλα. Είναι σαν να ξεχνάς τόσα πολλά κομμάτια της ζωής σου, όχι εξαιτίας κάποιου ελαττώματος ή οτιδήποτε άλλου, αλλά επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα», περιγράφει.

«Έπρεπε να ανακαλύψω πώς να γεμίσω πολλά κενά στον εαυτό μου με θετικό τρόπο. Είναι η ανθρώπινη κατάσταση να αλλάζεις τα πάντα μετά από τόσο καιρό. Μεγάλο μέρος του άλμπουμ ασχολείται με την ιδέα ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα από δίπλα σου», εξηγεί.

ο πρώτο προσωπικό άλμπουμ του Luke Hemmings θα έχει τον τίτλο «When Facing The Things We Turn Away From» και θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 13 Αυγούστου.

Η συλλογή των 12 τραγουδιών είναι το αποτέλεσμα του χρόνου που πέρασε ο Luke Hemmings γράφοντας μουσική κατά τη διάρκεια του lockdown.

O ίδιος το χαρακτηρίζει ως «ένα έργο που προέκυψε από ένα έτος αναγκαστικής ακινησίας».

«Είμαι τόσο ευγνώμων για το ταξίδι που με έχει πάει αυτό το άλμπουμ και είμαι τόσο ευγνώμων που είχα αυτή τη δημιουργική διέξοδο κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασα στο σπίτι», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο τραγουδιστής των 5 Seconds of Summer.

«Στιχουργικά και ηχητικά, αυτό το άλμπουμ μου επέτρεψε να αποκρυπτογραφήσω τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου και με βοήθησε να κατανοήσω το άτομο που είμαι σήμερα και πώς έφτασα εδώ», σημείωσε.