Ο Marcin, ο 20χρονος Πολωνός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και κιθαρίστας, κυκλοφορεί την δικιά του εκδοχή στο classic “Kashmir” των Led Zeppelin.

Μετά το εκθαμβωτικό viral performance video του στο TikTok, o Marcin, ο 20χρονος Πολωνός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και κιθαρίστας, κυκλοφορεί επίσημα το πιο πολυαναμενόμενο track του μέχρι στιγμής, την δικιά του εκδοχή στο classic “Kashmir” των Led Zeppelin.

To single συνοδεύεται από ένα επίσημο music video που αναδεικνύει τα μοναδικά και ποικίλα στυλ του Marcin στην κιθάρα, τις ικανότητες του στην μοντέρνα παραγωγή και μία ξεκάθαρη κυριότητα του οργάνου του.

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του “Kashmir” στο TikTok, o Marcin άρχισε να λαμβάνει αμέσως υποστήριξη από μουσικούς θρύλους όπως ο Tom Morello των Rage Against The Machine και των Prophets of Rage, ο Vernon Reid των Living Colour και ο Paul Stanley των KISS.

Άλλοι celebrities που έδειξαν τον ενθουσιασμό τους συμπεριλαμβάνουν την Lizzo, τον Questlove των The Roots, τον Kevin Jonas των The Jonas Brothers και τον ηθοποιό και μουσικό Jack Black των Tenacious D.

Η εκτέλεση του Marcin τράβηξε αμέσως τα βλέμματα του τύπου από τον οποίο και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Το Guitar World σημείωσε πως “… Has guitar heroes raving” ενώ το Rolling Stone σχολίασε, “Searing rendition … Praise from Tom Morello and Paul Stanley”. Το μαγευτικό cover του Marcin για το “Kashmir” συγκέντρωσε 3.5 εκατομμύρια views στο Tik Tok μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με τους followers του Marcin να αυξάνονται την ίδια εβδομάδα κατά 100 χιλιάδες.

Ο Marcin έγινε γρήγορα γνωστός το 2015 αφού κέρδισε το Πολωνικό talent show “Must Be The Music”, καθώς και τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό διαγωνισμό της Ιταλίας, “Tu Si Que Vales”. Επίσης, κατάφερε να μαγέψει ένα τηλεοπτικό κοινό άνω των 10 εκατομμυρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν έφτασε στους ημιτελικούς του America’s Got Talent.

Στο σπίτι μελετά από κλασική μουσική, μέχρι rock, pop αλλά και original tracks, γεγονός που έχει κάνει την δημοτικότητα του να αυξηθεί καθώς τα performance video του λαμβάνουν υποστήριξη από media όπως ο Classic FM αλλά και το Metal Hammer! Έχοντας απήχηση σε ένα μεγάλο κοινό πολλών ηλικιών, αυτός ο εκπληκτικός νεαρός καλλιτέχνης έχει αναπτύξει ένα fanbase στα social media που ξεκινά από μεγάλους λάτρεις τις μουσικής και φτάνει μέχρι κιθαρίστες που αναμένουν την επόμενη κίνηση του Marcin.

Οι θεατές απόλαυσαν ιδιαιτέρως την ενορχήστρωση με την ακουστική κιθάρα του που έκανε για την θρυλική 5η Συμφωνία του Beethoven. Άλλα αγαπημένα περιλαμβάνουν το “Toxicity” των System of A Down, την “Moonlight Sonata” του Beethoven καθώς και την δικιά του σύνθεση με τίτλο, “Snow Monkey”.

Αυτός ο εκθαμβωτικός νεαρός μουσικός έχει ήδη εξασφαλίσει την θέση του ως ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια στον ουράνιο θόλο της κιθάρας.