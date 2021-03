Ο Moby ανακοινώνει νέο άλμπουμ με ορχηστρικές διασκευές των μεγαλύτερων επιτυχιών του

«Για εμένα ο κύριος σκοπός της μουσικής είναι να επικοινωνήσω το συναίσθημα», δηλώνει ο Moby. Ανακοινώνει νέο άλμπουμ με διασκευές των μεγαλύτερων επιτυχιών του

Ο πρωτοπόρος Moby ανακοινώνει ότι στις 28 Μαΐου 2021 θα κυκλοφορήσει μέσω των Deutsche Grammophon / Universal Music το νέο άλμπουμ «Reprise», στο οποίο θα επανεξετάζει και θα επαναπροσδιορίσει μουσικά στιγμιότυπα από τις τρεις δεκαετίες της καριέρας του.

Μαζί με την Καλλιτεχνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης δημιουργεί νέες εκδοχές για τα πιο αναγνωρίσιμα και κλασικά rave τραγούδια του χρησιμοποιώντας ενορχηστρώσεις για ορχήστρα και ακουστικά όργανα.

Στο άλμπουμ «Reprise» συμμετέχει επίσης από μια γκάμα εξαίρετων καλλιτεχνών από όλο το μουσικό φάσμα όπως οι Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Gray και Víkingur Ólafsson.

Πρόγευση από το άλμπουμ δίνει το τραγούδι «Porcelain» με τη συμμετοχή του Jim James (My Morning Jacket).

Το άλμπουμ «Reprise» περιλαμβάνει τα πιο επιτυχημένα τραγούδια του Moby, μεταξύ των οποίων τα «Go», «Extreme Ways» (γνωστό από το κινηματογραφικό franchise «Jason Bourne»), «Natural Blues» και «Why Does My Heart Feel So Bad?».

Ορισμένες από τις νέες εκδοχές είναι πιο λιτές και διαθέτουν πιο αργό ρυθμό, ενώ άλλες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει μια ορχήστρα.

Το «Reprise» δεν είναι ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Moby, αλλά ένα μέσο για να εξετάσουμε με τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη μπορεί να προσαρμοστεί με την πάροδο του χρόνου σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές συνθήκες.

«Συγγνώμη αν αυτό φαίνεται αυτονόητο, αλλά για εμένα ο κύριος σκοπός της μουσικής είναι να επικοινωνήσω το συναίσθημα. Να μοιραστούμε κάποια διάσταση της ανθρώπινης κατάστασης με όποιον μπορεί να ακούει», δηλώνει ο Moby.

Όσον αφορά το ερώτημα γιατί να επαναπροσδιορίσει τα τραγούδια του με τη συμμετοχή μιας ορχήστρας, απάντησε: «Επιθυμώ την απλότητα και την ευαισθησία που μπορείς να έχεις με την ακουστική ή την κλασική μουσική», εξηγεί.

Οι σπόροι για το «Reprise» φυτεύτηκαν όταν ο Moby κλήθηκε να συμμετάσχει σε μια συναυλία κλασική μουσικής στο «Walt Disney Concert Hall» με τον φίλο του Gustavo Dudamel και τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2018.

Την ίδια ημέρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Reprise», στις 28 Μαΐου 2021, θα κάνει πρεμιέρα το βιογραφικό ντοκιμαντέρ «Moby Doc» του μουσικού, τραγουδιστή, παραγωγού και ακτιβιστή, σε σκηνοθεσία του Rob Bralver.

Ο Moby αφηγείται στο ντοκιμαντέρ την ταραχώδη προσωπική ζωή του και την εμβληματική μουσική πορεία του, από τα underground punk συγκροτήματα μέχρι τη διαδρομή του ως σόλο καλλιτέχνης και από τη μάχη του με τον εθισμό μέχρι το vegan ακτιβισμό του.

Το «Moby Doc» περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον David Lynch και τον David Bowie και εκπληκτικά πλάνα από συναυλίες του Moby, συνθέτοντας ένα μοναδικό κράμα αναπαραστάσεων, συνεντεύξεων και αρχειακού υλικού.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γευτεί μια διορατική και ματιά σε έναν καλλιτέχνη που διαμορφώθηκε από την τραυματική παιδική ηλικία του.