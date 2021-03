Ο Niall Horan αισθανόταν «φυλακισμένος» εξαιτίας των φανατικών θαυμαστών των One Direction

«Θέλαμε να βγούμε και δεν μπορούσαμε», αποκαλύπτει ο Niall Horan.

Ο Niall Horan εξομολογείται ότι αισθανόταν «φυλακισμένος» τον πρώτο καιρό της επιτυχίας των One Direction.

Ο 27χρονος τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στο podcast «People, Just People» του Dermot O’Leary, όπου μίλησε για τον θόρυβο και φασαρία που αντιμετώπισαν οι One Direction στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, ειδικά μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους single, «What Makes You Beautiful».

Ο Niall Horan θυμήθηκε το επίπεδο της «παραφροσύνης» που συνάντησαν εκείνη την εποχή και περιέγραψε ότι οι θαυμάστριές του συνέρρεαν έξω από τα ξενοδοχεία και τις συνεντεύξεις τύπου και «χτυπούσαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου».

«Δυσκολεύτηκα με την ιδέα ότι δεν μας άφηναν να βγούμε έξω», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η φήμη τον έκανε να αισθάνεται σαν φυλακισμένος κατά καιρούς.

«Θέλουμε απλώς να κάνουμε μια βόλτα. Δεν μπορείς να μπεις στον μυαλό ενός θαυμαστή και τώρα το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν στην ηλικία μας! Απλά αφήστε μας να βγούμε! Θέλουμε απλώς να περπατήσουμε στο δρόμο. Πρέπει να καταλάβετε!», συνέχισε.

«Θυμάμαι ότι ήμουν σε όλες αυτές τις καταπληκτικές πόλεις, αλλά δεν μπορούσα να τις δω», είπε ο Niall Horan.

«Ήμασταν στο Duomo στο κέντρο του Μιλάνου, έξω από τον καθεδρικό ναό και υπήρχαν χιλιάδες θαυμάστριες. Χτυπούσαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Ήταν η πρώτη φορά που είδα κανονική υστερία», περιέγραψε.

Όταν ο Dermot O’Leary τον ρώτησε αν ένιωσε ποτέ «φυλακισμένος» εκείνες τις ημέρες, ο Niall Horan απάντησε «μερικές φορές», ειδικά όταν ήθελε με τα υπόλοιπα αγόρια των One Direction να κάνουν περιστασιακές βόλτες στις πόλει που επισκέπτονταν καθημερινά.

Αργότερα θυμήθηκε ένα περιστατικό όταν το συγκρότημα έφτασε στη Λίμα του Περού στη 1 μετά τα μεσάνυχτα για συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας τους «Where We Are Tour» το 2014.

«Πηγαίναμε από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και είδαμε ένα εμπορικό κέντρο. Και εγώ και ο Louis (Tomlinson) και ο Liam (Payne), είπαμε “όταν σηκωθούμε αύριο το πρωί, ας κάνουμε μια μικρή βόλτα εκεί”», περιέγραψε.

«Το επόμενο πρωί, ξυπνήσαμε και εγώ και ο Louis παίζαμε FIFA στο δωμάτιο. Και ο Liam μπαίνει και λέει “εντάξει, ας πάμε”». Ο Louis είχε ακόμη κλειστές τις κουρτίνες του και μετά λέει “απλά ρίξτε μια ματιά σε αυτό το παράθυρο”. Και άνοιξε τις κουρτίνες. Η αστυνομία είχε κάνει καταμέτρηση και υπήρχαν 10.000 άτομα στο δρόμο έξω από το ξενοδοχείο. Είπε “αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει!”», ανέφερε.