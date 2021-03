Ο Nick Jonas μοιράζεται το νέο τραγούδι «This Is Heaven»

Ο Nick Jonas ανοίγει τις πύλες του δικού του μουσικού παραδείσου.

Ο Nick Jonas αποκαλύπτει ακόμα ένα single από το επερχόμενο άλμπουμ του «Spaceman».

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ομότιτλου τραγουδιού του άλμπουμ, ο υποψήφιος για Grammy και Χρυσή Σφαίρα τραγουδιστής και ηθοποιός μοιράζεται με το κοινό το single «This Is Heaven».

Ο Nick Jonas παρουσίασε για πρώτη φορά το «This Is Heaven» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη δημοφιλή εκπομπή «Saturday Night Live» της αμερικανικής τηλεόρασης στις 27 Φεβρουαρίου, όπου ανέλαβε διπλά καθήκοντα αποτελώντας συγχρόνως τον οικοδεσπότη της βραδιάς.

Το «This Is Heaven», όπως και κάθε άλλο τραγούδι του άλμπουμ «Spaceman», είναι ένα ερωτικό γράμμα προς τη σύζυγο του Nick Jonas, την ηθοποιό Priyanka Chopra.

Το μέλος των Jonas Brothers έχει γράψει το «This Is Heaven» μαζί με τη MoZella (One Direction, Why Don’t We) και τον Gregν Kurstin (Adele, Sia), ο οποίος έχει επιμεληθεί και την παραγωγή του τραγουδιού.

Στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ο Nick Jonas θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ «Calls» του Apple TV+, το οποίο βασίζεται στην ομότιτλη γαλλική σειρά του Canal+.

Σε σκηνοθεσία του Fede Álvarez («Don’t Breathe»), κάθε επεισόδιο ακολουθεί ένα σκοτεινό μυστήριο που ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά φαινομενικά ασύνδετων τηλεφωνημάτων. Οι τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται γρήγορα σουρεαλιστικές, καθώς οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο ανησυχητικές εμπειρίες.

Το άλμπουμ «Spaceman» του Nick Jonas θα κυκλοφορήσει από την Island Records / Universal Music στις 12 Μαρτίου.