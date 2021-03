Ο Post Malone κυκλοφορεί μια υπέροχη διασκευή του «Only Wanna Be With You»

Η πρώτη κυκλοφορία του Post Malone για τη φετινή χρονιά.

Ο Post Malone κυκλοφορεί μια υπέροχη διασκευή του τραγουδιού «Only Wanna Be With You» των Hootie and the Blowfish.

Η διασκευή του ράπερ και τραγουδιστή εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν φέτος για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 25 ετών από το ντεμπούτο των Pokémon.

Ο Post Malone θα τραγουδήσει για πρώτη φορά το «Only Wanna Be With You» σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την «Ημέρα των Pokémon», το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και θα προβληθεί δωρεάν μέσα από το YouTube, το Twitch και τον επίσημο ιστότοπο για τα 25 χρόνια του franchise.

Το «Only Wanna Be With You» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Cracked Rear View» του αμερικανικού rock συγκροτήματος Hootie and the Blowfish που κυκλοφόρησε το 1995.

Η εκδοχή του Post Malone, υπό τον τίτλο «Pokémon 25 Version», αλλάζει εκ βάθρων την αρχική παραγωγή του τραγουδιού. Το «Only Wanna Be With You» εμπλουτίζεται με κιθάρες και πολλά ηχητικά εφέ από συνθεσάιζερ που θυμίζουν τα αρχικά βιντεοπαιχνίδια των Pokémon.

Η διασκευή του «Only Wanna Be With You» και το livestream concert του Post Malone αποτελούν τα πρώτα μουσικά δείγματα της σειράς εορταστικών ενεργειών «P25 Music», μια σύμπραξη μεταξύ της Universal Music Group και των Pokémon.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του «P25 Music» θα ανακοινωθούν το Σάββατο (27/02) στο τέλος της επερχόμενης online συναυλίας.