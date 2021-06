Ο Quavo ήθελε να κάνει ένα κοινό άλμπουμ με τον Pop Smoke πριν το θάνατό του

Η μοίρα είχε διαφορετικά σχέδια.

Ο Quavo σχεδίαζε να κυκλοφορήσει ένα κοινό άλμπουμ μαζί με τον Pop Smoke.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής τους στο ραδιοφωνικό σταθμό «Real 92.3» του Λος Άντζελες, οι Migos μίλησαν για το νέο άλμπουμ τους «Culture III» και τις μεταθανάτιες συμμετοχές του Juice WRLD και του Pop Smoke.

Περιγράφοντας πώς προέκυψε η συμμετοχή του Pop Smoke στο άλμπουμ, ο Quavo αποκάλυψε ότι ήθελε να κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ μαζί με τον ράπερ της drill σκηνής πριν το θάνατό του, τον Φεβρουάριο του 2020 σε ηλικία 20 ετών.

«Ήταν σημαντικό. Είχα μια σχέση με τον Pop Smoke, είχαμε μια σχέση με τον Pop Smoke και ήταν απλά, σημαντικό. Είχαμε τόσα τραγούδια και επρόκειτο να κάνουμε ένα άλμπουμ. Έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να βάλω τον Pop εκεί», σχολίασε.

«Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου Pop, κάναμε τόσο καλή μουσική. Εμείς σε ένα drill beat της Νέας Υόρκης, είναι μαγικό», πρόσθεσε.

Ο Pop Smoke και ο Juice WRLD εμφανίζονται στα τραγούδια «Light It Up» και «Antisocial» αντίστοιχα του άλμπουμ «Culture III».

Ενώ αυτές ήταν οι πρώτες επίσημες συνεργασίες των Migos με τους δύο ράπερ, ο Quavo έχει συμμετάσχει στο τραγούδι «Shake The Room» του mixtape «Meet The Woo 2» του Pop Smoke και στα τραγούδια «Aim For The Moon», «Snitching» και «West Coast Shit» του μεταθανάτιου άλμπουμ του «Shoot For The Stars, Aim For The Moon», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020.