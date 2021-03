Ο Rag’n’Bone Man αποκαλύπτει με το «Fall In Love Again» την πιο ευαίσθητη πλευρά του

Ο Rag’n’Bone Man αποκαλύπτει τις πιο ευάλωτες πτυχές του.

Ο Rag‘n’Bone Man κυκλοφορεί το εκπληκτικό τραγούδι «Fall In Love Again», το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Life By Misadventure».

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα Phantom Studios του Τενεσί και φέρει τις υπογραφές του ίδιου του Rag‘n’Bone Man και του συνεργάτη του Ben Jackson-Cook.

Κατά μήκος του «Fall In Love Again» ο Rag‘n’Bone Man αποδεικνύει ότι είναι ένας γίγαντας με ευαίσθητη καρδιά και με το χαρακτηριστικό γρέζι της βαρύτονης φωνής του αποκαλύπτει τις πιο ευάλωτες πτυχές του.

«Το “Fall In Love Again” είναι ένα τραγούδι που ο Ben Jackson-Cook και εγώ γράψαμε ένα απόγευμα που είχαμε μεθύσει στο Leiper’s Fork του Τενεσί. Έκανε τη μελωδία και έκανα τους στίχους. Το τραγούδι αναφέρεται στο σαμποτάζ: Όταν σαμποτάρεις τη σχέση σου επειδή φοβάσαι τη δέσμευσης», εξηγεί ο Βρετανός καλλιτέχνης.

Αυτό είναι το δεύτερο από το άλμπουμ «Life By Misadventure».

Προηγήθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου το «All You Ever Wanted», το οποίο χαρακτηρίζεται από την ανησυχία που όλοι αισθανόμαστε αυτή την περίοδο. Το «All You Ever Wanted» βρέθηκε στο No. 1 τόσο του Βρετανικού Airplay Chart όσο και του iTunes.

Το νέο άλμπουμ «Life By Misadventure» του Rag‘n’Bone Man θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 7 Μαΐου.