Ο Rag‘n’Bone Man ενώνει τις δυνάμεις του με την P!nk

Δύο ιδιαίτεροι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Ο Rag‘n’Bone Man ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την P!nk στο νέο single «Anywhere Away From Here».

Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Life By Misadventure», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music 7 Μαΐου.

Όσον αφορά το «Anywhere Away From Here», θα αποτελέσει τον τρίτο κατά σειρά του άλμπουμ και θα δοθεί στη δημοσιότητα στις 9 Απριλίου.

«Αυτό το τραγούδι είναι μια ειλικρινής αντανάκλαση της επιθυμίας μας να εξαφανιστούμε από δυσάρεστες καταστάσεις σχετικά με τις αδυναμίες που έχουμε όλοι», δήλωσε ο Rag‘n’Bone Man για το τραγούδι.

«Είναι τιμή να έχω την P!nk σε αυτό το τραγούδι και χαίρομαι πολύ που μπόρεσε να γίνει μέρος του», πρόσθεσε.

Η P!nk θυμήθηκε την πρώτη της συνάντηση με τον Rag‘n’Bone Man στην Ευρώπη το 2017, λίγο καιρό αφού άκουσε για πρώτη φορά το επιτυχημένο τραγούδι «Human» του Βρετανού καλλιτέχνη.

«Μέχρι τότε είχα ήδη ερωτευτεί τη φωνή του, και όταν συναντηθήκαμε από κοντά, έμαθα γρήγορα ότι έχει και μια όμορφη ψυχή. Από τότε, ήξερα ότι ήθελα να δουλέψω μαζί του μια μέρα», είπε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

«Το “Anywhere Away From Here” δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο τραγούδι για να το τραγουδήσουμε μαζί. Έχω την τιμή να είμαι κομμάτι αυτής της συνεργασίας», συμπλήρωσε.

Πρόγευση από το άλμπουμ «Anywhere Away From Here» του Rag‘n’Bone Man έχουν δώσει το «All You Ever Wanted» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και το «Fall In Love Again» που αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες ημέρες.