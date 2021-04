Ο Rag’n’Bone Man συναντά την P!nk στο καταπληκτικό single «Anywhere Away From Here»

Μια ξεχωριστή μουσική σύμπραξη.

Μετά από μεγάλη αναμονή, ο Rag’n’Bone Man αποκαλύπτει την εντυπωσιακή συνεργασία του με την Αμερικανίδα superstar P!nk στο καταπληκτικό νέο single «Anywhere Away From Here».

Το τραγούδι οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ «Life By Misadventure» του Rag’n’Bone Man, το οποίο που θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music στις 7 Μαΐου.

Σε σκηνοθεσία του Joe Connor (The Rolling Stones, Coldplay, Sam Smith), το video γυρίστηκε στο «The Duke Of York’s Theatre» στην καρδιά του Δυτικού Λονδίνου και συνδυάζει πλάνα από τη φύση, καθώς οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε μια από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της καριέρας τους.

Το «Anywhere Away From Here» έγραψε ο Rag’n’Bone Man μαζί με τον συνεργάτη του στο επερχόμενο άλμπουμ, τον Ben Jackson-Cook και τους Simon Aldred, Dan Priddy και Mark Crew.

Το τραγούδι περιγράφει τις στιγμές που αισθανόμαστε άβολα ακόμα και στο δικό μας περιβάλλον.

Ο Rag’n’Bone Man δήλωσε: «Αυτό το τραγούδι είναι μια ειλικρινή αντανάκλαση των στιγμών που θέλεις να εξαφανιστείς από δυσάρεστες καταστάσεις, στιγμές που ζούμε όλοι. Είναι τιμή να έχω την P!nk σε αυτό το τραγούδι και είμαι τόσο χαρούμενος που μπόρεσε να γίνει μέρος του».

Η P!nk είπε: «Συνάντησα για πρώτη φορά τον Rag’n’Bone Man στην Ευρώπη το 2017, αφού άκουσα την επιτυχία του “Human”». Από τότε ερωτεύτηκα τη φωνή του και όταν συναντηθήκαμε από κοντά αμέσως κατάλαβα πόσο καλός άνθρωπος είναι. Από εκεί και μετά ήξερα ότι κάποια μέρα θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Το “Anywhere Away From Here” δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο τραγούδι για να κυκλοφορήσουμε μαζί Μεγάλη μου τιμή να είμαι μέρος αυτής της συνεργασίας».

Το προηγούμενο single, το υπέροχο «All You Ever Wanted», άφησε το στίγμα του στο playlist του BBC Radio 1 και τους BBC Radio 2 και ανέβηκε στο #1 στο Airplay και στο iTunes chart της Αγγλίας.

Ο Rag’n’Bone Man πρόσφατα εμφανίστηκε στο «Comic Relief», «Later… with Jools Holland» αλλά και στο show των Ant & Dec, «Saturday Night Takeaway». Επίσης θα πραγματοποιήσει τρεις εμφανίσεις στο «Jazz Cafe» του Λονδίνου στις 27, 28 και 29 Ιουνίου.

Το ντεμπούτο του 2017 με το άλμπουμ «Human» γνώρισε ανεπανάληπτη επιτυχία. Έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο, ανέβηκε κατευθείαν στο #1 στην Αγγλία και έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις από άνδρα καλλιτέχνη για όλη τη δεκαετία και του απέφερε ένα BRIT Award και ένα Ivor Novello Award.

Επειδή αυτό είναι δύσκολο να επαναληφθεί, ο Rag’n’Bone Man έσκισε το βιβλίο με τους κανόνες και πήγε στο Nashville των Ηνωμένων Πολιτειών για να ηχογραφήσει αυτό που θα γινόταν το «Life By Misadventure», γυρνώντας στην Αγγλία λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία. Ενώ υπάρχει σε κάποια τραγούδια μια δόση από blues και soul, η πλειοψηφία του νέου άλμπουμ βρίσκει τον Rag’n’Bone Man να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά ως καλλιτέχνης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής, ικανός να επιδείξει κάτι πραγματικά συναισθηματικό με κάθε του ανάσα.

Το «Life By Misadventure» είναι το τέλειο τονωτικό για αυτές τις στιγμές και μια εκπληκτική συλλογή συναισθηματικών τραγουδιών για να μας ακουμπήσουν, όταν πραγματικά το χρειαζόμαστε περισσότερο. Ένα άλμπουμ με βάθος και ψυχή, ώριμο για να προχωρήσουμε μπροστά. Απολαύστε τη διαδρομή.