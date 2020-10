Ο Sam Smith ζωντανά από τα θρυλικά Abbey Road Studios

Η μοναδική εμφάνιση του Sam Smith για το 2020.

Ο Sam Smith θα επισκεφτεί τα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου για μια συναυλία που θα μεταδοθεί παγκοσμίως μέσω livestream, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του «Love Goes».

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα που θα κυκλοφορήσει το «Love Goes» από την Capitol Records / Universal Music, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το αποκλειστικό διαδικτυακό show, για το οποίο η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει, ο Sam Smith θα ερμηνεύσει τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του, όπως το βραβευμένο με Grammy «Stay With Me», το «Lay Me Down» και το «Too Good At Goodbyes», ενώ θα χαρίσει στους θεατές την πρώτη παρουσίαση επιλεγμένων τραγουδιών από το επερχόμενο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, που δεν πρέπει να χάσουν οι θαυμαστές του Sam Smith, θα περιλαμβάνει επίσης μια ζωντανή ενότητα στη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής θα απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού, ενεργή συμμετοχή των θεατών, καθώς και ξεχωριστές guest εμφανίσεις από συνεργάτες του 28χρονου καλλιτέχνη.

Η εμφάνιση του Sam Smith στα Abbey Road Studios θα προβληθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 22:00 το βράδυ, σε ώρα Ελλάδας.

Οι τιμές των εισιτηρίων για την εικονική εκδήλωση κυμαίνονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, με την προπώληση να έχει ξεκινήσει μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Sam Smith.

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο των 11,50 ευρώ δίνει πρόσβαση στο livestream, το εισιτήριο των 27,50 ευρώ περιλαμβάνει εκτός από τη θέαση της συναυλίας και μια αποκλειστική αφίσα, ενώ το VIP εισιτήριο αξίας 207,50 ευρώ περιέχει τα εξής προνόμια στους κατόχους του: Πρόσβαση στο livestream, αποκλειστική υπογεγραμμένη αφίσα, αναμνηστικό setlist της βραδιάς και υλικό από τις πρόβες.

Αυτή θα είναι η μοναδική ζωντανή εμφάνιση του Sam Smith για το 2020.

«Η μπάντα μου κι εγώ δουλεύουμε τόσο σκληρά για να βεβαιωθούμε ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά για όλους, ειδικά από τη στιγμή που θα είναι η μοναδική φορά που θα τραγουδήσω ζωντανά φέτος. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος να τραγουδήσω για όλους εσάς, ελπίζω να μπορέσετε να συμμετάσχετε», έγραψε ο τραγουδιστής στα social media.