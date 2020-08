Ο Sam Smith συναντά την Tiwa Savage στο «Temptation»

Η Tiwa Savage και ο Sam Smith σε ένα τραγούδι – «πειρασμός».

Η Νιγηριανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Tiwa Savage και ο Βρετανός αστέρας Sam Smith ενώνουν τις υπέροχες φωνές τους σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Temptation».

Η Tiwa Savage μετακόμισε με την οικογένειά της στο Λονδίνο σε ηλικία 11 ετών. Τη χαρακτηρίζει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό: στα 16 έκανε φωνητικά στον George Michael, ενώ έχει συνεργαστεί επίσης με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι Mary J. Blige, Chaka Khan, Emma Bunton, Kelly Clarkson, Andrea Bocelli και Whitney Houston, μεταξύ άλλων.

Το 2016 συμμετείχε στη βρετανική έκδοση του «X Factor» και το 2007 απέκτησε πτυχίο στην Επαγγελματική Μουσική από το Berklee College of Music.

Το 2012 επέστρεψε στη Νιγηρία, έχοντας λάβει το κίνητρο από την ανάπτυξη της τοπικής μουσικής βιομηχανίας. Ένα χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το άλμπουμ «Once Upon A Time».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Temptation with @samsmith OUT NOW, link in my bio #GreatMusic Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tiwa Savage ⚔️ (@tiwasavage) στις 24 Αύγ, 2020 στις 8:07 πμ PDT

Πέρυσι συμμετείχε στο άλμπουμ «The Lion King: The Gift» και συγκεκριμένα στο τραγούδι «Keys To The Kingdom», ενώ φέτος εμφανίστηκε και στο νέο visual album «Black Is King» της Beyoncé που βασίζεται στα τραγούδια του «The Lion King: The Gift».

Η Tiwa Savage επιστρέφει τώρα με τον τέταρτο ολοκληρωμένο δίσκο της, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Celia» και κυκλοφορεί από τη Universal Music στις 28 Αυγούστου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με ταλαντούχους Νιγηριανούς και διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι Stefllon Don, Dice Ailes, Davido και Hamzaa, καθώς και τη μουσική συνάντηση με τον Sam Smith στο «Temptation», ένα αισθησιακό τραγούδι με afrobeat επιρροές.

Εκτός από την επιτυχημένη μουσική πορεία της, η Tiwa Savage διαθέτει πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Ασχολείται με την ενδυνάμωση των μέσων, με έρευνες για τον καρκίνο του μαστού, ενώ έχει συμβάλει στη συγκέντρωση κεφαλαίων για την ανέγερση σχολείων στη Νιγηρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Sam Smith ένωσε τις δυνάμεις με έναν ακόμα καλλιτέχνη της Νιγηρίας.

Πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του με τίτλο «My Oasis», στο οποίο συμμετέχει ο Burna Boy, ένας από τους πιο γνωστούς Νιγηριανούς καλλιτέχνες στη διεθνή σκηνή.