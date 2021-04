Ο Solomun κυκλοφορεί το dance anthem «The Center Will Not Hold»

Το «The Center Will Not Hold» είναι ένας χείμαρρος από έγχορδα, συνθεσάιζερ και ισοπεδωτικά ντραμς.

Ο Solomun κυκλοφορεί ένα ακόμη dance anthem.

Μετά τα singles «Home», «Tuk Tuk» και «Kreatur der Nacht», ο 45χρονος DJ και μουσικός παραγωγός παρουσιάζει το «The Center Will Not Hold».

Τα προαναφερθέντα τραγούδια θα συμπεριλαμβάνονται στο επερχόμενο άλμπουμ του Solomun, με τίτλο «Nobody Is Not Loved», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου από τη δική του δισκογραφική εταιρεία NINL σε συνεργασία με την BMG.

Το «The Center Will Not Hold» ξεκινά αργά και κινηματογραφικά και σιγά – σιγά εξελίσσεται σε ένα χείμαρρο από έγχορδα, συνθεσάιζερ και ισοπεδωτικά ντραμς που σε παρασέρνει.

Το άλμπουμ «Nobody Is Not Loved» περιλαμβάνει μια σειρά από ξεχωριστές συμμετοχές, μεταξύ των οποίων Jamie Foxx, Planningtorock, Zoot Woman, ÄTNA (twice), Anne Clark, Isolation Berlin και Tom Smith (Editors).

Το άλμπουμ αποτελεί μια εντυπωσιακή συλλογή κομματιών. Μοιάζει με ένα DJ set το οποίο ανεβάζει ρυθμούς στα 12 τραγούδι που περιέχει, για να τους κατεβάσει σταδιακά προς το τέλος του.

Όταν ακούς ολόκληρο το «Nobody Is Not Loved», αμέσως, παρατηρείς ότι ο Solomun που προέρχεται από την underground DJ σκηνή, ενσωματώνει μια τεράστια ποικιλία μουσικών επιρροών στις παραγωγές του, απαλλαγμένος από την ανάγκη να είναι κατάλληλες για ένα club περιβάλλον.

Οι ακροατές μπορούν να περιμένουν μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών μουσικών ειδών, από indie electronica σε synthpop, wave και post punk ως το χαρακτηριστικό club ήχο του Solomun.