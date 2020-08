Ο The Weeknd απαντά στις κατηγορίες για μισογυνικούς στίχους

«Δεν είναι ποτέ πρόθεσή μου να προσβάλω κανέναν», διευκρινίζει ο The Weeknd.

Ο The Weeknd φωτογραφίζεται για το νέο τεύχος του «Esquire» και στη συνέντευξη που δίνει στο περιοδικό μιλά για το EP του «My Dear Melancholy,».

Το EP κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2018 και περιείχε μόλις έξι τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Call Out My Name».

Αν και ο The Weeknd δεν το επιβεβαίωσε ποτέ, έμπνευση για το EP φαίνεται πως ήταν ο χωρισμός του με τη Selena Gomez εκείνη την εποχή.

«Ο λόγος που ήταν τόσο σύντομο είναι νομίζω ότι δεν είχα κάτι άλλο να πω», είπε ο καλλιτέχνης στο «Esquire» σχετικά με τη διάρκεια του EP.

«Ήταν ένα καθαρτήριο έργο τέχνης. Και ναι, ήταν σύντομο, επειδή αυτά ήταν όλα όσα είχα να πω για αυτήν την κατάσταση», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε αν τα τραγούδια του «My Dear Melancholy,» τον βοήθησαν να κλείσει τις πληγές του, ο The Weeknd απάντησε: «Ναι, φυσικά. Εννοώ, αν δεν το είχα κάνει θα ήμουν χάλια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Weeknd (@theweeknd) στις 25 Αύγ, 2020 στις 4:21 πμ PDT

Ο The Weeknd αντέδρασε επίσης στις κατηγορίες που έχει δεχθεί ότι ορισμένοι στίχοι του διαθέτουν μισογυνικό περιεχόμενο και υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «χαρακτήρα» που υποδύεται.

«Όταν ακούς μερικά έντονα πράγματα, μπορείς να το πεις… Γι’ αυτό είναι δύσκολο, γιατί εγώ τραγουδάω τα λόγια, εγώ τα έχω γράψει», είπε.

«Είναι σαν να θέλεις ο κόσμος να το αισθανθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θες να νιώσουν θυμωμένοι. Θες να νιώσουν στεναχωρημένοι. Θες να νιώσουν. Δεν είναι ποτέ πρόθεσή μου να προσβάλω κανέναν», εξήγησε.

«Είμαι δημιουργός. Μερικές φορές γράφω ένα τραγούδι και δεν είναι στο μυαλό μου. Το γράφω για κάποιον άλλο, αλλά μετά καταλήγω να το τραγουδάω», πρόσθεσε.

«Θέλω να γράψω ένα ολόκληρο άλμπουμ για μια γυναίκα καλλιτέχνη. Έχω ένα όραμα για τον The Weeknd. Αλλά υποθέτω ότι είναι… είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο θέλω να γράψω για κάποιον άλλο;», ανέφερε.