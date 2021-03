Ο The Weeknd επανακυκλοφορεί το «House of Balloons» στην ολοκληρωμένη εκδοχή του

Ο The Weeknd ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη για να γιορτάσει τη συμπλήρωση δέκα ετών από το ντεμπούτο του με το πρωτοποριακό mixtape «House of Balloons».

Πριν από δέκα χρόνια, ο The Weeknd αναδύθηκε στην επιφάνεια της R&B σκηνής του Τορόντο και έθεσε τα θεμέλια για την αστρονομική καριέρα του με τραγούδια όπως τα «High For This», «Wicked Games» και «The Morning», τα οποία συμπεριλαμβάνονταν στο mixtape.

Το «House of Balloons» κυκλοφόρησε στις 21 Μαρτίου 2011 και διατέθηκε αρχικά δωρεάν.

Το mixtape δημοσιεύθηκε στις ψηφιακές πλατφόρμες τον Φεβρουάριο του 2015, ωστόσο από τα τραγούδια της εκδοχής που ανέβηκε στις υπηρεσίες streaming είχαν αφαιρεθεί τα samples.

Την ημέρα που συμπληρώνονται δέκα χρόνια από το ντεμπούτο του «House of Balloons», την Κυριακή 21 Μαρτίου, ο The Weeknd θα κυκλοφορήσει για πρώτη ψηφιακά την πρωτότυπη εκδοχή του mixtape, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι μίξεις και τα samples της αρχικής έκδοσης.

On Sunday for its 10 year anniversary I’m releasing House of Balloons on all streaming platforms for the first time in it’s original incarnation. With the original mixes and samples. 🎈 pic.twitter.com/Wi3joxt1fq

— The Weeknd (@theweeknd) March 17, 2021