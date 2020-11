Ο The Weeknd θα τραγουδήσει στο Super Bowl του 2021

Ο The Weeknd είναι ο καλλιτέχνης που θα τραγουδήσει στο καθιερωμένο show που θα πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο του επόμενου Super Bowl, το μεγαλύτερο ετήσιο αθλητικό και τηλεοπτικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 55ο Super Bowl, ο μεγάλος τελικός του αμερικανικού πρωταθλήματος φούτμπολ της NFL για τη σεζόν 2020 – 2021, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2021 στο Raymond James Stadium στο Τάμπα της Φλόριντα.

Ο The Weeknd θα αποτελέσει τον πρώτο Καναδό καλλιτέχνη που θα τραγουδήσει σε show ημιχρόνου στο Super Bowl μετά την εμφάνιση της Shania Twain στον τελικό του 2003.

«Όλοι μεγαλώσαμε παρακολουθώντας τα μεγαλύτερα ονόματα του κόσμου να εμφανίζονται στο Super Bowl και μόνο όνειρο ήταν το να βρεθείς σε αυτή τη θέση. Νιώθω ταπεινοφροσύνη, τιμή και έκσταση που είμαι το επίκεντρο αυτής της φημισμένης σκηνής φέτος», δήλωσε ο The Weeknd.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020