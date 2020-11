Ο The Weeknd καταγγέλλει: «Τα Grammy παραμένουν διεφθαρμένα»

Η μεγαλύτερη δυσάρεστη έκπληξη στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy του 2021 ήταν η εκκωφαντική απουσία του The Weeknd.

Ο Καναδός καλλιτέχνης δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα από την Ακαδημία Ηχογράφησης, παρότι τη φετινή χρονιά θριάμβευσε με το άλμπουμ του «After Hours» και τη δυναμική επιτυχία «Blinding Lights», με τα οποία κατέκτησε τις κορυφές των charts.

Να σημειωθεί ότι φέτος ο The Weeknd έχει κερδίσει ήδη δύο βραβεία στα MTV Video Music Awards, ανάμεσα τους η κορυφαία διάκριση για το «Βίντεο της Χρονιάς» και άλλα δύο βραβεία στα πρόσφατα American Music Awards.

Ο 30χρονος τραγουδιστής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Grammy του 2021 αποδοκίμασε δημόσια την Ακαδημία Ηχογράφησης, διοργανώτρια των βραβείων.

«Τα Grammy παραμένουν διεφθαρμένα. Το χρωστάτε σε εμένα, στους θαυμαστές μου και στη διαφάνεια της βιομηχανίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, προκαλώντας έντονη συζήτηση.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency…

— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020