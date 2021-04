Ο The Weeknd πουλάει σε δημοπρασία NFT ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι

Ο The Weeknd ξεπερνά για ακόμα μια φορά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας και αγκαλιάζει τις απεριόριστες δυνατότητες των NFTs.

Αφού η Grimes κέρδισε 6 εκατομμύρια δολάρια σε μια ημέρα μετά την πώληση μιας συλλογής ψηφιακής τέχνης σε μορφή NFT (non-fungible token / μη ανταλλάξιμο στοιχείο), ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες ακολουθούν το παράδειγμά της και προσπαθούν να εισέλθουν στην κόσμο του blockchain.

Μουσικοί όπως οι Calvin Harris, Diplo, Rico Nasty και Halsey έχουν ήδη κυκλοφορήσει έργα τέχνης ως NFTs και τώρα, ο The Weeknd γίνεται το επόμενο όνομα που προστίθεται σε αυτή τη λίστα καθώς διοργανώνει τη δική δημοπρασία ψηφιακών συλλεκτικών έργων.

Στη δημοπρασία θα διατεθούν προς πώληση αποκλειστικά ψηφιακά έργα τέχνης, καθώς και ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι του The Weeknd.

Excited to announce that my first NFT drop is taking place on Saturday at 2:00 pm EST on @niftygateway. The collection will feature new music and limited edition art. I developed the artwork with Strange Loop Studios pic.twitter.com/627BO4JekK

— The Weeknd (@theweeknd) March 31, 2021