Ο Tom Odell παρουσιάζει το νέο του single “numb”.

Μακριά από τον “θόρυβο” της επιτυχίας του, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τρία UK Top 5 albums συμπεριλαμβανομένου και του πλατινένιου, chart-topping “Long Way Down”, δύο Top 10 singles και ένα Brit Award στην κατηγορία Critic’s Choice (2013), αυτό που κράταγε πάντα τον Tom Odell προσγειωμένο ήταν η δημιουργία τραγουδιών. Ένας κλασικός τραγουδοποιός, που έχει βραβευθεί με το αξιοσέβαστο Ivor Novello ως “Songwriter Of The Year”, αυτή την φορά βασίστηκε στο πάθος του πιο πολύ από ποτέ για να γράψει το “numb”, το πρώτο του single για το 2021. Το τραγούδι έκανε πρεμιέρα στο Radio 1 ως “Hottest Record” και παρουσιάστηκε από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Jack Saunders.

Μετά από μία σκοτεινή περίοδο το 2018 και το 2019, ο Odell κατάφερε να ξεφύγει γράφοντας καινούρια μουσική που θα περιλαμβάνεται στον 4ο δίσκο του που αναμένεται αργότερα μέσα στην χρονιά. Είναι μία τολμηρή δημιουργική αναγέννηση αλλά και μία ακόμα απόδειξη της δύναμης του Odell. To “numb” δρα ως ο κατάλληλος προπομπός γι’ αυτά που περιμένουμε από το album. Το track αναδεικνύει την χαρακτηριστική φωνή του καλλιτέχνη και το μοναδικό ταλέντο του στο πιάνο ενώ ταυτοχρόνως είναι εμπνευσμένο μουσικά από την Mica Levi’s και τους πειραματικούς ήχους της. “Θα έλεγα πως υπήρχε μία περίοδος που απλά ένιωθα αποσυνδεμένος”, λέει ο ίδιος αναφερόμενος στους στίχους του “numb”. “Ένιωθα πως έχω φτάσει σε ένα τέλμα, λες και ξεκινούσα να χάνω αυτή την αίσθηση ελαφρότητας”.

Μαζί με την κυκλοφορία του “numb”, o Tom ανακοίνωσε και ένα αποκλειστικό Virtual Live μέσω της πλατφόρμας Sidedoor στις 27 Φεβρουαρίου. Καθώς η συγκεκριμένη συναυλία έχει γίνει ήδη sold out, ανακοινώθηκε και δεύτερη ημερομηνία στις 10 Απριλίου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη διαδραστική βραδιά, όπου ο μουσικός θα απαντήσει ερωτήσεις των fans του και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό show που θα συμπεριλαμβάνει και ακυκλοφόρητα τραγούδια από το επερχόμενο 4ο album του. Όλα τα έσοδα από τα shows θα διατεθούν στους καταπληκτικούς συνεργάτες του Tom, που λόγω της πανδημίας έχουν επηρεαστεί οι ζωές τους.

Το “NUMB” κυκλοφορεί απο την Panik Records και την Sony Music.