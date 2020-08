Ο Troye Sivan παρουσιάζει το EP «In A Dream»

Το «In A Dream» αποδεικνύει την ικανότητα του Troye Sivan να αποτυπώνει τη σύγχρονη αίσθηση της μελαγχολίας.

Ο Troye Sivan παρουσιάζει το νέο EP «In A Dream», που κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Το EP περιέχει έξι καινούργια τραγούδια, με τον Troye Sivan να έχει ηχογραφήσει το μεγαλύτερο μέρος τους μαζί με τον παραγωγό Oscar Görres (The Weeknd, MARINA, Tove Lo) σε Στοκχόλμη και Λος Άντζελες, λίγο πριν ο πλανήτης μπει σε καραντίνα.

Το πρώτο άκουσμα από το EP «In A Dream» έφερε το τραγούδι το «Take Yourself Home», το οποίο έγινε No. 1 trend στο Twitter όταν κυκλοφόρησε στις αρχές Απριλίου και έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα 92 εκατομμύρια streams.

Στη συνέχεια ο 25χρονος τραγουδιστής μοιράστηκε το single «Easy» που διαθέτει ήδη 36 εκατομμύρια streams και ακολούθησε πιο πρόσφατα το «Rager teenager!», μαζί με ένα music video που σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Troye.

Καθένα από τα τρία τραγούδια που προετοίμασαν το έδαφος για το EP «In A Dream» εμφανίστηκε σε περισσότερα από 40 playlists του Spotify για τη «New Music Friday» σε όλο τον κόσμο.

Λυπητεροί στίχοι συνδυάζονται με πληθωρικές dance – pop παραγωγές καθώς ο τραγουδιστής εξετάζει μέσα από τραγούδια μια περίοδο στη ζωή της με έντονες συναισθηματικές αλλαγές.

Παρά τις εμφανείς τάσεις πειραματισμού που διαθέτει το EP «In A Dream», δεν αποκλίνει από το χαρακτηριστικό μουσικό ύφος του Troye Sivan.