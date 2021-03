Ο Zayn εναντίον των Βραβείων Grammy: «Αν δεν στείλεις δώρα, δεν παίρνεις υποψηφιότητα»

Ο Zayn κατακεραυνώνει την Ακαδημία Ηχογράφησης.

Πέντε ημέρες πριν τη διεξαγωγή των Βραβείων Grammy 2021, ο 28χρονος τραγουδιστής εξέφρασε μέσω Twitter την απογοήτευσή του για τη διαδικασία ψηφοφορίας που ακολουθείται για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων της διοργάνωσης.

Η Ακαδημία Ηχογράφησης εξήγησε πρόσφατα στο Billboard ότι στις επιτροπές που επιλέγουν τις τελικές υποψηφιότητες παρουσιάζεται ένας αλφαβητικός κατάλογος των προτεινόμενων καλλιτεχνών, τραγουδιών και άλμπουμ που έχουν λάβει τις περισσότερες ψήφους από τα απλά μέλη της Ακαδημίας.

Στη συνέχεια ακούν, συζητούν και ψηφίζουν τις τελικές υποψηφιότητες.

«Γ…. τα Grammy και όλους όσους σχετίζονται μαζί τους. Εκτός και αν κάνεις χειραψίες και στέλνεις δώρα, δεν σε εξετάζουν για υποψηφιότητα», έγραψε οργισμένος ο Zayn στην ανάρτησή του.

«Την επόμενη χρονιά θα σας στείλω ένα καλάθι με γλυκίσματα», πρόσθεσε ο Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος δεν έχει λάβει καμία υποψηφιότητα ούτε ως σόλο τραγουδιστής ούτε ως μέλος των One Direction.

Το 2018 η συνεργασία του με την Taylor Swift στο single «I Don’t Wanna Live Forever» κέρδισε το Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι για Οπτικά Μέσα, όμως το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στους δημιουργούς ενός δημιουργού και όχι στους ερμηνευτές του.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary.

— zayn (@zaynmalik) March 9, 2021