Πάνω από 25 εκατομμύρια views σε 2 μέρες για το Please Me της Cardi B και του Bruno Mars!

Το video, σκηνοθετημένο από το Bruno Mars και το Florent Dechard, σε μια after hours taqueria στο Los Angeles, είναι μια ωδή στα 90s και στη Latin καταγωγή των δύο καλλιτεχνών.

To Please Me, με παραγωγούς τους Bruno Mars and The Stereotypes, κυκλοφορεί αμέσως μετά την ιστορική επιτυχία της Cardi B στα Grammy Awards, όπου έγινε η πρώτη γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία Best Rap Album. Πρόκειται για την δεύτερη συνεργασία των δύο super stars μετά το Finesse, με τα 553 εκατομμύρια YouTube views.

Το Please Me είναι η πρώτη κυκλοφορία της Cardi B το 2019, μετά από μία χρονιά τεράστιας επιτυχίας με το album της Invasion Of Privacy (και ιδιαίτερα το πολυπλατινένιο I Like It) αλλά και πολλαπλές συνεργασίες σε smash hits με καλλιτέχνες από τους Maroon 5 μέχρι τους Migos.