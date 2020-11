Πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τους Bee Gees

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο trailer από το νέο ντοκιμαντέρ για τους Bee Gees.

Το HBO Max ετοίμασε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Bee Gees, τα θρυλικά τρία αδέλφια με τις αξέχαστες disco επιτυχίες.

Σε σκηνοθεσία του Frank Marshall, το ντοκιμαντέρ «The Βee Gees: How Can You Mend A Broken Heart» αφηγείται την ιστορία του Barry Gibb και των αδελφών του Robin και Maurice και καταγράφει την επιτυχία που γνώρισαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, έχοντας γράψει μαζί πάνω από 1.000 τραγούδια.

Σήμερα συγκαταλέγονται στους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών με συνολικές πωλήσεις άνω των 120 εκατομμυρίων δίσκων, ενώ από το 1997 ανήκουν στο Rock & Roll Hall of Fame.

Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει πληθώρα αρχειακού υλικού με το συγκρότημα, καθώς νέες συνεντεύξεις με τον Barry Gibb, το μοναδικό εν ζωή μέλος των Bee Gees .

«Και οι τρεις μας κάναμε πράγματα ο ένας στον άλλον για τα οποία νομίζω ότι λυπούμαστε όλοι», παραδέχεται ο Barry στο trailer του ντοκιμαντέρ.

Στο φακό του ντοκιμαντέρ «How Can You Mend A Broken Heart» μίλησαν επίσης καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί από τους Bee Gees, όπως ο Chris Martin, ο Justin Timberlake και μέλη συγκροτημάτων που αποτελούνται από αδέλφια, όπως ο Nick Jonas των Jonas Brothers και ο Noel Gallagher των Oasis.

Το «The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart» θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του HBO Max στις 12 Δεκεμβρίου.