Στη H.E.R. και το «Fight For You» το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Τραγούδι

Η H.E.R. κέρδισε το πρώτο της βραβείο Όσκαρ.

Το «Fight For You» της H.E.R. κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στην 93η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι το οποίο έγραψε η H.E.R. μαζί με τον D’Mile στη μουσική και την Tiara Thomas στους στίχους για τις ανάγκες της ταινίας «Judas and the Black Messiah», η κέρδισε δύο βραβεία στη χθεσινή βραδιά.

Το «Judas and the Black Messiah» καταγράφει ιστορία του Fred Hampton, του προέδρου του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων (Black Panther Party) στο Ιλινόι.

Τον Fred Hampton υποδύθηκε ο Daniel Kaluuya, ο οποίος έλαβε το βραβείο Όσκαρ του Β’ Ανδρικού Ρόλου.

«Είμαι τόσο, τόσο ευγνώμων, όχι μόνο που κέρδισα, αλλά επειδή είμαι μέρος μιας τόσο σημαντικής, σημαντικής ιστορίας», δήλωσε η H.E.R. παραλαμβάνοντας το βραβείο της.

«Ευχαριστώ την Ακαδημία, πάντα ήθελα να το πω αυτό! Πρέπει να ευχαριστήσω τον Θεό που μας έδωσε αυτά τα χαρίσματα. Και τους γονείς μου, την όμορφη μητέρα μου που είναι εδώ μαζί μου σήμερα και τον πατέρα μου στο σπίτι, όλες εκείνες οι ημέρες που άκουγα Sly & the Family Stone, Curtis Mayfield και Marvin Gaye πραγματικά απέδωσαν, οπότε ευχαριστώ μπαμπά», συνέχισε.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η H.E.R. κάλεσε τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες να «λένε την αλήθεια» στη δουλειά τους.

Η H.E.R. ερμήνευσε το «Fight For You» από την οροφή του λαμπερού νέου Μουσείου Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, στο πλαίσιο ενός ειδικού αφιερώματος που προβλήθηκε πριν την τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Αυτό είναι το πρώτο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει η 23χρονη τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η οποία διαθέτει στη συλλογή της τέσσερα βραβεία Grammy.

Το «Fight For You» ήταν επίσης υποψήφιο για τον τίτλο του Καλύτερου Τραγουδιού τόσο στις Χρυσές Σφαίρες όσο και στα Critics Choice Awards.