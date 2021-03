Στους BTS το βραβείο της IFPI για τον «Παγκόσμιο Καλλιτέχνη της Χρονιάς» το 2020

Οι BTS ανακηρύχθηκαν από την IFPI ως οι κορυφαίοι καλλιτέχνες της προηγούμενης χρονιάς.

Η IFPI, ο οργανισμός που εκπροσωπεί τη βιομηχανία ηχογραφημένης μουσικής διεθνώς, ανακοίνωσε οι σούπερ σταρ BTS είναι οι νικητές του βραβείου για τον «Παγκόσμιο Καλλιτέχνη της Χρονιάς» το 2020.

Ο νικητής του περίβλεπτου βραβείου επιλέγεται σύμφωνα με τις επιδόσεις του στις ψηφιακές και φυσικές μορφές μουσικής, από το streaming μέχρι τις πωλήσεις βινύλιο, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Αυτό είναι το πρώτο βραβείο που κερδίζουν οι BTS από την IFPI, οι οποίοι βρέθηκαν στη δεύτερη θέση του Παγκόσμιου Chart Καλλιτεχνών της IFPI το 2018 και στην έβδομη θέση το 2019.

Οι BTS αποτελούν το πρώτο όνομα από τη Νότια Κορέα και από την Ασία που τιμάται με το βραβείο του Παγκόσμιου Καλλιτέχνη της Χρονιάς και τους πρώτους νικητές τους τίτλου που τραγουδούν κυρίως σε άλλη γλώσσα από τα αγγλικά.

Το συγκεκριμένο βραβείο επισφραγίζει μία ιστορική χρονιά όπου οι RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jung Kook κατέρριψαν αλλεπάλληλα ρεκόρ με τις συνεχόμενες κυκλοφορίες τους.

Το 2020 οι BTS πρόσφεραν στους λάτρεις της μουσικής σε όλο τον κόσμο μια απόδραση από την πραγματικότητα μιας πρωτοφανούς χρονιάς.

Το άλμπουμ «Map Of The Soul: 7» κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2020 και ανέβηκε γρήγορα στο No. 1 σε περισσότερες από 20 χώρες. Τον Ιούλιο του 2020 ακολούθησε το ιαπωνικό άλμπουμ «Map Of The Soul : 7 ~ The Journey ~», το οποίο πούλησε πάνω από 500.000 αντίτυπα μέσα σε δύο ημέρες από την κυκλοφορία του και έγινε το άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις από διεθνή άνδρα καλλιτέχνη στην τοπική αγορά της Ιαπωνίας.

Ο Αύγουστος έφερε το σαρωτικό single «Dynamite», το πρώτο τραγούδι των BTS που διαθέτει αποκλειστικά αγγλικούς στίχους και το πρώτο τραγούδι τους που κατέκτησε το No. 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης το «Dynamite» σημείωσε το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά στις πλατφόρμες του YouTube και του Spotify.

Οι BTS έκλεισαν την απίστευτη χρονιά με την κυκλοφορία του άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)» τον Νοέμβριο, μια απάντηση στην πανδημία του COVID-19 που συνοψίστηκε στο single «Life Goes On», το οποίο εξασφάλισε στο boy band το No. 1 των charts σε τρεις ηπείρους.

Η Frances Moore, Διευθύνουσα Σύμβουλος της IFPI, δήλωσε: «Οι BTS είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είχαν άλλη μία εξαιρετική χρονιά, κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ και βρίσκουν συνεχώς δημιουργικούς και συναρπαστικούς τρόπους για να μοιράζονται την ιστορία τους με τον κόσμο. Δείχνουν πραγματικά τη δύναμη που έχει η μουσική να φέρνει χαρά και ευτυχία στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

«Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους RM, Jin, SUGA, j-Hope, Jimin, V και Jung Kook και είμαστε ενθουσιασμένοι να δούμε τι έχουν ετοιμάσει για τη συνέχεια», πρόσθεσε.

Στη δεύτερη θέση της λίστας των καλλιτεχνών με τις υψηλότερες πωλήσεις το 2020 βρίσκεται η Taylor Swift, η οποία κέρδισε το βραβείο της IFPI για τον Παγκόσμιο Καλλιτέχνη της Χρονιάς το 2014 και το 2019, ενώ ο Drake καταλαμβάνει την τρίτη θέση για τέταρτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Οι 10 κορυφαίοι καλλιτέχνες του 2020 σύμφωνα με την IFPI

1. BTS

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. Billie Eilish

6. Eminem

7. Post Malone

8. Ariana Grande

9. Juice WRLD

10. Justin Bieber