Αυτά είναι τα 20 τραγούδια που συγκέντρωσαν τα περισσότερα streams στο Spotify το φετινό καλοκαίρι.

Το Spotify έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην πλατφόρμα του για το καλοκαίρι του 2020.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν αρκετά ιδιαίτερο, όμως η μουσική αποτέλεσε για τον κόσμο μια συνεχή πηγή διασκέδασης και παρηγοριάς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Spotify, το τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων για το καλοκαίρι του 2020 τόσο παγκοσμίως όσο και στις ΗΠΑ ήταν το «Rockstar» του DaBaby με τη συμμετοχή του Roddy Ricch.

Το «Rockstar» συγκέντρωσε πάνω από 380 εκατομμύρια streams το διάστημα 1 Ιουνίου – 15 Αυγούστου και είναι ήδη ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της χρονιάς στο Spotify.

«Ήξερα ότι το Rockstar θα γινόταν επιτυχία από τη στιγμή που το δημιουργούσα», είπε ο DaBaby στο Spotify. «Όμως είναι εκπληκτικό συναίσθημα να βλέπω τον κόσμο να το αναδεικνύει σε παγκόσμια επιτυχία», τόνισε.

Τη δεύτερη θέση της λίστας με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify για το καλοκαίρι του 2020 καταλαμβάνει το «Blinding Lights» του The Weeknd, έχοντας αγγίξει τα 340 εκατομμύρια streams το διάστημα καταγραφής.

Την έκπληξη έκανε το «Roses (Imanbek Remix)» του SAINt JHN, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης με 280 εκατομμύρια streams.

Την πεντάδα συμπληρώνουν το «Savage Love (Laxed – Siren Beat) του Jaswh 685 και του Jason Derulo, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, και το «Watermelon Sugar» του Harry Styles.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Dua Lipa καταλαμβάνει δύο θέσεις στη λίστα με τα τραγούδια «Don’t Start Now» (No. 5) και «Break My Heart» (No. 15) από το άλμπουμ της «Future Nostalgia».

Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια στο Spotify

για το καλοκαίρι του 2020

1. «ROCKSTAR» – DaBaby feat. Roddy Ricch

2. «Blinding Lights» – The Weeknd

3. «Roses – Imanbek Remix» – SAINt JHN

4. «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» – Jason Derulo & Jawsh 685

5. «Watermelon Sugar» – Harry Styles

6. «death bed (coffee for your head)» – Powfu & beabadoobee

7. «Rain On Me» – Lady Gaga & Ariana Grande

8. «Toosie Slide» – Drake

9. «Breaking Me» – Topic & A7S

10. «Dance Monkey» – Tones And I

11. «ily (i love you baby)» – Surf Mesa feat. Emilee

12. «Don’t Start Now» – Dua Lipa

13. «Party Girl» – StaySolidRocky

14. «Blueberry Faygo» – Lil Mosey

15. «Break My Heart» – Dua Lipa

16. «Stuck with U» – Ariana Grande feat. Justin Bieber

17. «Someone You Loved» – Lewis Capaldi

18. «MAMACITA» – Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

19. «La Jeepeta – Remix» – Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

20. «The Box» – Roddy Ricch