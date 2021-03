Το βραβευμένο, πολυπλατινένιο συγκρότημα, CNCO μόλις κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο τρίτο studio album του με τίτλο “Déjà vu” μέσω της Panik Records και της Sony Music. Ο δίσκος περιλαμβάνει τα ήδη κυκλοφορημένα “Tan Enamorados”, “Mis Ojon Lloran Por Ti”, “Hero” και “Solo Importas Tu”, καθώς και πολλά αλλά συμπεριλαμβανομένου του “Lo Dejaria Todo” που το συγκρότημα επίσης μόλις παρουσίασε με ένα μοναδικό βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία του γνωστού Carloz Perez.

Οι CNCO ξεκίνησαν το promo του νέου τους δίσκου με μία επανεκτέλεση στο “Tan Enamorados”.To track που έγινε αρχικά γνωστό στα 80’s από τον Ricardo Montaner, συνοδεύεται από ένα clip από τον Carlos Perez, εμπνευσμένο από μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της pop κουλτούρας, το βίντεο των New Kids On The Block για το τραγούδι “(You’ve Got It) The Right Stuff”.

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, η νέα version από το αγαπημένο boyband κατέκτησε τα YouTube Trends σε όλη την Λατινική Αμερική και έλαβε σημαντικές κριτικές από εκδόσεις όπως το Rolling Stone, το Billboard, το People και το V Magazine.

Μετά το “Tan Enamorados”, οι CNCO παρουσίασαν τα singles “Mis Ojos Lloran Por Ti”, “Hero” και “Solo Importas Tu”. Για το hit του 1996 “Mis Ojos Lloran Por Ti” του Big Boy και του Anjel Lopez, το boyband παρουσίασε ένα ακόμα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, αυτή την φορά φόρο τιμής στο βίντεο των *NSYNC για το iconic “Tearin’ Up My Heart”. Αμέσως μετά ακολούθησε η δική τους εκδοχή στο “Hero” του Enrique Iglesias, το πρώτο αγγλόφωνο τραγούδι του συγκροτήματος. Το κλιπ του track ακολούθησε την ίδια λογική με τα προηγούμενα, εμπνευσμένο αυτή την φορά από το “Show Me The Meaning Of Being Lonely” των Backstreet Boys.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι CNCO έκαναν έκπληξη στους fans τους παρουσιάζοντας το βίντεο του “Solo Importas Tu”, που έφτασε κατευθείαν στο Νο2 των παγκόσμιων τάσεων του YouTube και στην κορυφή του ίδιου chart στο Μεξικό και στο Πουέρτο Ρίκο.

Η μπάντα εμφανίστηκε live στο Macy’s Thanksgiving Day Parade, στο Good Morning America, στο NBC New Year’s Eve Special, στο Despierta America και στο En Casa Con Telemundo. Τώρα αναμένεται να τραγουδήσουν το “Déjà Vu” στο επερχόμενο Premio Lo Nuestro 2021.

Επιπλέον, πρόσφατα οι CNCO κέρδισαν μία θέση στην αξιοσέβαστη ετήσια λίστα του Forbes 30 Under 30 Music List, Class of 2021. Η λίστα, που αναγνωρίζει καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει υψηλές θέσεις στα charts και έχουν επηρεάσει την κουλτούρα της μουσικής, συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift. Οι CNCO ήταν οι μόνοι Λατίνοι καλλιτέχνες στην φετινή λίστα.