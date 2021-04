Το νέο άλμπουμ του STING είναι μιά special συλλογή με τις επιτυχημένες συνεργασίες του 17φορές βραβευμένου με Grammy, καλλιτέχνη.

Μαζί με τη κυκλοφορία αυτή δημοσιεύεται παράλληλα και το ολοκαίνουργιο duet-single

“Englishman/African in New York” σε συνεργασία με τον Αφρικανό καλλιτέχνη Shirazee.

Ο θρύλος STING κυκλοφορεί σε φυσικό προιόν το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Duets”, που στην ουσία πρόκειται για μια συλλογή των συνεργασιών και ντουέτων που έχει κάνει ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της καριέρας του! Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται τραγούδια που έχουν γίνει σε συνεργασία με τους Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi & άλλους.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι “My Funny Valentine” με τον Herbie Hancock, που έντυσε τη γνωστή Ιαπωνική ταινία ‘Ashura’, το 2005.

Στο πλαίσιο του “Duets” album, ο STING λανσάρει και τον διαδραστικό ιστότοπο https://duets.sting.com/, μια virtual χρονομηχανή των ντουέτων του, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να «ξεναγηθεί» και εξερευνήσει μέσω φωτογραφιών και άλλων virtual στοιχείων σε ποικίλες γλώσσες, το timeline των ντουέτων.

Το “Duets” είναι σε παραγωγή Guénaël “GG” Geay & Martin Kierszenbaum και σε μίξη του Robert Orton, με όλα τα τραγούδια να έχουν γίνει master από τον Gene Grimaldi στο L.A.

DUETS Track Listing:

Standard CD

1. Little Something with Melody Gardot

2. It’s Probably Me with Eric Clapton

3. Stolen Car with Mylène Farmer

4. Desert Rose with Cheb Mami

5. Rise & Fall with Craig David

6. Whenever I Say Your Name with Mary J. Blige

7. Don’t Make Me Wait with Shaggy

8. Reste with GIMS

9. We’ll Be Together with Annie Lennox

10. L’amour C’est Comme Un Jour with Charles Aznavour

11. My Funny Valentine with Herbie Hancock

12. Fragile with Julio Iglesias

13. Mama with Gashi

14. September with Zucchero

15. Practical Arrangement with Jo Lawry

16. None Of Us Are Free with Sam Moore

17. In The Wee Small Hours Of The Morning with Chris Botti