Το «Blinding Lights» του The Weeknd είναι το κορυφαίο single σε πωλήσεις για το 2020 – Όλη η λίστα

Αυτά είναι τα 10 singles που σημείωσαν τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως την προηγούμενη χρονιά.

Το «Blinding Lights» του The Weeknd είναι το κορυφαίο single σε πωλήσεις single παγκοσμίως για το 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της IFPI.

Η τεράστια επιτυχία του Καναδού καλλιτέχνη κέρδισε το βραβείο του Global Digital Single της IFPI, το οποίο απονέμεται στο τραγούδι που έχει καταγράψει τις καλύτερες επιδόσεις σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και συνυπολογίζει τα downloads και τα streams τόσο στις συνδρομητικές υπηρεσίες όσο και στις πλατφόρμες που υποστηρίζονται από διαφημίσεις.

Το «Blinding Lights» ήταν το δεύτερο single από το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd, το οποίο κυκλοφόρησε από τις XO / Republic Records / Universal Music τον Μάρτιο του 2020.

Το τραγούδι έφτασε στο No. 1 σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου συμπλήρωσε 34 συνεχόμενες παραμονής στην πρώτη θέση του Διεθνούς Airplay Chart.

Το «Blinding Lights» κατέρριψε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στο Top 5 και το Top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και βρέθηκε για τέσσερις εβδομάδες στο No. 1 του συγκεκριμένου chart.

Πρόσφατα το «Blinding Lights» έγινε το πρώτο τραγούδι στα χρονικά του Billboard Hot 100 που συμπλήρωσε 52 συνεχόμενες εβδομάδες (1 χρόνο) παραμονής στην κατάταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFPI, το «Blinding Lights» κατέγραψε παγκοσμίως το 2020 πωλήσεις ισοδύναμες με 2,72 δισεκατομμύρια streams επί συνδρομή.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο The Weeknd έχει εμφανιστεί τέσσερις φορές τα τελευταία πέντε χρόνια στο Top 10 των καλλιτεχνών με τις υψηλότερες ετήσιες πωλήσεις, ενώ φέτος τερμάτισε στην τέταρτη θέση του σχετικού Global Artist Chart της IFPI.

Η Frances Moore, Διευθύνουσα Σύμβουλος της IFPI, δήλωσε: «Το “Blinding Lights” ήταν αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της χρονιάς. Κέντρισε την προσοχή των μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον The Weeknd για την επιτυχία του και είναι τιμή να του απονέμουμε αυτόν τον τίτλο αυτός ο τίτλος».

Τα 10 τραγούδια με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2020

1. The Weeknd – «Blinding Lights» (2,72 δισεκατομμύρια streams)

2. Tones and I – «Dance Monkey» (2,34 δισ.)

3. Roddy Ricch – «The Box» (1,67 δισ.)

4. SAINt JHN – «Roses» (1,64 δισ.)

5. Dua Lipa – «Don’t Start Now» (1,62 δισ.)

6. Future (feat. Drake) – «Life Is Good» (1,57 δισ.)

7. Xiao Zhan – «Made To Love» (1,48 δισ.)

8. DaBaby (feat. Roddy Ricch) – «Rockstar» (1,45 δισ.)

9. Billie Eilish – «Bad Guy» (1,36 δισ.)

10. BTS – «Dynamite» (1,28 δισ.)