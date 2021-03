Το single “Follow You”, είναι σε παραγωγή του Joel Little, και πρόκειται για ένα love song με γέμισμα από ήχους κιθάρας!

Ο vocalist Dan Reynolds έγραψε το κομμάτι εμπνευσμένος από μιά πολύ κρίσιμη στιγμή μέσα στο γάμο του.

Επίσης μαζί με το “Follow You” κυκλοφορεί και το “Cutthroat”.

Απ’ την άλλη το “Cutthroat” πρόκειται για ένα punk ύμνο, “a song about killing the critic inside of you” όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Dan Reynolds.

Οι Imagine Dragons ηχογράφησαν το τραγούδι μαζί με τον παραγωγό Rick Rubin στο Shangri-La studio του, στο Malibu.

Οι Imagine Dragos επανέρχονται και στον επίσημο λογαριασμό τους στο TikTok υποσχόμενοι πολλά ενδιαφέρον βιντεάκια! Ήδη ο Dan Reynolds έχει αναρτήσει βίντεο όπου εξηγεί την ιστορία πίσω από το τραγούδι “Follow You”.