10 SHAZAM GREECE: LIL NAS X “MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)”

O Lil Nas X παρουσιάζει επίσημα την πιο αποκαλυπτική κυκλοφορία του μέχρι στιγμής με τίτλο “MONTERO (Call Me By Your Name)”. To track, που είναι σε παραγωγή του Take a DayTrip, του Omer Fedi και του Roy Enzo και είναι μία ειλικρινής, ευάλωτη αλλά και γεμάτη αυτοπεποίθηση διήγηση του, για το ποιος έχει γίνει ο Montero. O τίτλος είναι φόρος τιμής στην ομότιτλη βραβευμένη ταινία και κάνει την ερώτηση: αγαπάς πραγματικά τον γείτονά σου όσο και τον εαυτό σου; Αρκετά για να τον αποκαλείς με το ίδιο όνομα με εσένα;

Βασισμένο σε ένα concept που φαντάστηκε ο ίδιος ο Lil Nas X, το συνοδευτικό βίντεο είναι γεμάτο βιβλικές αναφορές αλλά και στοιχεία από την Ελληνική μυθολογία, ενώ ταυτοχρόνως παρουσιάζει την προσωπική ιστορία του καλλιτέχνη γύρω από την σεξουαλικότητά του.

Η ιστορία διαδραματίζεται στον κήπο της Εδέμ, όπου ο καλλιτέχνης παίρνει τον ρόλο του Αδάμ αλλά και του φιδιού που προσπαθεί να τον δελεάσει, να ενδώσει στις απολαύσεις που του έχουν απαγορεύσει και να απολαύσει, μέχρι που στο τέλος οι 2 χαρακτήρες γίνονται ένας. Ακολουθεί μία αναφορά στο “Συμπόσιο” του Πλάτωνα και ο Nas βρίσκει τον εαυτό του έτοιμο προς εκτέλεση στο Κολοσσαίο, περιτριγυρισμένος από διαφορετικές εκδοχές του εαυτού του που τον κατακρίνουν. Μετά την εκτέλεση του, ανεβαίνει στον παράδεισο μόνο για να διωχθεί στην κόλαση όπου χρησιμοποιεί την σεξουαλικότητά του για να μαγέψει τον διάβολο και να πάρει τις κακές δυνάμεις του, που εμποδίζουν τους ανθρώπους να αποδεχθούν ελεύθερα αυτό που είναι χωρίς φόβο.

Το κλιπ είναι σε σκηνοθεσία των LNX και Tanu Muino, την παραγωγή επιμελήθηκε η UnderWonder Content και τα visual effects η Mathematic .

Το “MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.