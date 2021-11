ABBA: Το νέο άλμπουμ «Voyage» κυκλοφορεί

Η δισκογραφική επάνοδος των ABBA κορυφώνεται με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «Voyage».

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά την τελευταία επίσημη κυκλοφορία τους, το αγαπημένο σουηδικό συγκρότημα των ABBA επιστρέφει επιτέλους στη δράση με το «Voyage».

Το «Voyage» είναι μία επαναστατική συναυλία και ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τους ABBA, ένα από τα επιτυχημένα pop συγκρότημα όλων των εποχών.

Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, η Agnetha Fältskog, ο Björn Ulvaeus, ο Benny Andersson και η Anni-Frid Lyngstad επιστρέφουν στη σκηνή για να εμφανιστούν ως ψηφιακά avatars με τη συνοδείας μίας ζωντανής δεκαμελούς ορχήστρας.

Το συναυλιακό ταξίδι του «Voyage» θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου 2022 από το «ABBA Arena», μια υπερσύγχρονη σκηνή χωρητικότητας 3.000 ατόμων στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου.

Οι ψηφιακές εκδοχές των ABBA δημιουργήθηκαν μετά από μήνες καταγραφής των ερμηνειών των μελών του συγκροτήματος από μια ομάδα 850 ατόμων από την Industrial Light & Magic, την εταιρεία που ίδρυσε ο George Lucas, στο πρώτο εγχείρημά της στο χώρο της μουσικής.

To έδαφος για το νέο άλμπουμ «Voyage» των ABBA, το οποίο ηχογραφήθηκε στο στούντιο Riksmixningsverket του Benny Ulvaeus στη Στοκχόλμη, έστρωσαν τον περασμένο Σεπτέμβριο τα πρωτότυπα τραγούδια «I Still Have Faith In You» και «Don’t Shut Me Down», δύο κομμάτια που περίμεναν με ανυπομονησία τα τελευταία χρόνια οι θαυμαστές του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο.

Πριν δύο εβδομάδες αποκαλύφθηκε επίσης το «Just A Notion», ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους ABBA το καλοκαίρι του 1978, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ μέχρι σήμερα.

«Έχει περάσει καιρός από τότε που κάναμε μουσική μαζί. Σχεδόν 40 χρόνια, για την ακρίβεια. Κάναμε ένα διάλειμμα την άνοιξη του 1982 και τώρα αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να το τελειώσουμε. Λένε ότι είναι παράτολμο να περιμένεις περισσότερα από 40 χρόνια για να κυκλοφορήσεις ένα άλμπουμ, οπότε ηχογραφήσαμε τη συνέχεια του “The Visitors”», σχολιάζουν οι ABBA.

«Για να πούμε την αλήθεια, η κύρια έμπνευση για να ηχογραφήσουμε ξανά προέρχεται από τη συμμετοχή μας στη δημιουργία της πιο παράξενης και θεαματικής συναυλίας που θα μπορούσατε να ονειρευτείτε. Θα μπορέσουμε να καθίσουμε στο κοινό και να παρακολουθήσουμε τους ψηφιακούς εαυτούς μας να ερμηνεύουν τα τραγούδια μας στη σκηνή σε έναν ειδικά κατασκευασμένο χώρο εκδηλώσεων στο Λονδίνο την επόμενη άνοιξη. Παράξενο και υπέροχο!», συνεχίζουν.

«Σε όλους εσάς που υπομονετικά μας ακολουθήσατε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτές τις τελευταίες δεκαετίες: Σας ευχαριστούμε που περιμένατε – ήρθε η ώρα να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι. “Το ονομάζουμε απλά “Ταξίδι” (Voyage) και πραγματικά πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Με τη βοήθεια των νεότερων εαυτών μας, ταξιδεύουμε στο μέλλον. Δεν είναι εύκολο να το εξηγήσεις, αλλά από την άλλη δεν έχει ξαναγίνει», τονίζουν.

Ο Benny Andersson λέει: «Είναι δύσκολο να πω ποιο ήταν το πιο ευχάριστο πράγμα για εμένα σε αυτό το άλμπουμ. Αν είναι η συμμετοχή στη δημιουργία της συναυλίας μαζί με όλους ή το γεγονός ότι βρεθήκαμε ξανά μαζί στο στούντιο μετά από 40 χρόνια. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεπεράσει το γεγονός ότι άκουσα τη Frida και την Agnetha να τραγουδούν ξανά. Όταν θα έρθετε στο “ABBA Arena” θα δείτε τους τέσσερις μας, μαζί με μια εντελώς λαμπερή δεκαμελή μπάντα. Και ακόμα κι αν δεν είμαστε με σάρκα και οστά, θα είμαστε ακριβώς εκεί, χάρη στη δουλειά της δημιουργικής ομάδας και της ILM».

Η Anni-Frid Lyngstad θυμάται: «Εκείνες οι πρώτες συναντήσεις το 2018 ήταν τόσο διασκεδαστικές και όταν ο Benny τηλεφώνησε και με ρώτησε αν θα ήθελα να τραγουδήσω κι άλλο, άρπαξα αμέσως την ευκαιρία! Και τι τραγούδια! Τον σεβασμό και την αγάπη μου σε αυτούς τους εξαιρετικά ταλαντούχους, πραγματικά ιδιοφυείς τραγουδοποιούς! Τι χαρά ήταν να δουλέψω ξανά με το συγκρότημα. Είμαι τόσο χαρούμενη με αυτό που δημιουργήσαμε και ελπίζω πολύ να νιώσουν το ίδιο και οι θαυμαστές μας».

Η Agnetha Fältskog αναφέρει: «Όταν συναντηθήκαμε ξανά στο στούντιο, δεν είχα ιδέα τι να περιμένω. Αλλά το στούντιο ηχογραφήσεων του Benny είναι ένα τόσο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον και πριν το καταλάβω, πραγματικά το απολάμβανα! Με δυσκολία μπορώ να πιστέψω ότι επιτέλους, ήρθε η στιγμή να το μοιραστούμε αυτό με τον κόσμο!».

Ο Björn Ulvaeus δηλώνει: «Είναι τόσο καταπληκτικές τραγουδίστριες (η Agnetha και η Anni-Frid), που έμεινα εντελώς άφωνος από τον τρόπο που ερμήνευσαν αυτά τα τραγούδια. Είναι πραγματικές μουσικοί, δεν εντυπωσιάζονται καθόλου από την αίγλη των pop stars, αλλά εξακολουθούν να περνούν υπέροχα και να είναι δημιουργικές σε ένα στούντιο ηχογράφησης. Το “Voyage” μας έδωσε νέα πνοή με περισσότερους από έναν τρόπους».

«Έτσι, και πάλι, σας ευχαριστούμε που περιμένατε! Ελπίζουμε να σας δούμε στην “ABBA Arena” γιατί έχουμε εμφυσήσει ένα μεγάλο μέρος της ψυχής μας σε αυτά τα avatars. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι επιστρέψαμε», καταλήγουν οι ABBA.