Ariana Grande: Το νέο άλμπουμ «Positions» κυκλοφορεί – Ακούστε το

Το έκτο studio album της Ariana Grande κυκλοφορεί.

Η ντίβα της pop Ariana Grande κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «Positions».

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη δισκογραφική επάνοδό της, πόσο μάλλον την κυκλοφορία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ, ωστόσο η 27χρονη τραγουδίστρια δούλευε σιωπηλά όλο αυτό τον καιρό.

Το «Positions» είναι το επόμενο άλμπουμ της Ariana Grande μετά το «Sweetener» (2018) και το «Thank U, Next» (2019), δύο δισκογραφικές δουλειές που κυκλοφόρησαν με διαφορά έξι μηνών μεταξύ τους και απέσπασαν συνδυαστικά έξι υποψηφιότητες και ένα βραβεία στα Grammy του 2019 και του 2020.

Το στίγμα για το «Positions» έδωσε το ομότιτλο single, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μόλις εβδομάδα μαζί με ένα ευφάνταστο music video όπου η Ariana Grande γίνεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

🤍 positions (the album) is out now 🤍

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα άλμπουμ της, στα οποία δεν είχε συμπεριλάβει κάποια συνεργασία, η αστέρας της pop πραγματοποιεί στο «Positions» τρεις επιλεγμένες μουσικές συμπράξεις.

Η Ariana Grande συναντά ξανά τον χαρισματικό The Weeknd έξι χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Love Me Harder» από το άλμπουμ της «Everything» (2014), ενώ ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις της με την περιζήτητη Doja Cat και τον ταλαντούχο Ty Dolla $ign.

Πέραν του πρώτου single και του tracklist που αποκαλύφθηκε λίγο αργότερα, μέχρι την τελευταία στιγμή δεν ήταν γνωστή καμία άλλη πληροφορία για το «Positions», με την Ariana Grande να μοιράζεται μόνο μέσω του Twitter τυχαία αποσπάσματα από τους στίχους των τραγουδιών το, τονίζοντας το στοιχείο της έκπληξης.

Το «Positions», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music, είναι ένα άλμπουμ στο οποίο η Ariana Grande έχει τον πλήρη έλεγχο της δύναμης που τη χαρακτηρίζει ως καλλιτέχνιδα. Η κλασική soul και R&B συνδιαλέγονται με τις νεότερες τάσεις στη hip-hop, ενώ η προσθήκη εγχόρδων σε πολλά σημεία του άλμπουμ αλλάζει τελείως το ηχητικό τοπίο του «Positions».

Η Ariana Grande έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν διστάζει να εκφράσει μέσα από τη μουσική της τη σεξουαλικότητά της, ένα στοιχείo που στο «Positions» έχει κυρίαρχη θέση (ειδικά σε τραγούδια όπως το «34+35») και ορίζει το θέμα ολόκληρου του άλμπουμ.

Το tracklist του άλμπουμ «Positions»

1. Shut Up

2. 34+35

3. Motive (feat. Doja Cat)

4. Just like Magic

5. Off the Table (feat. The Weeknd)

6. Six Thirty

7. Safety Net (feat. Ty Dolla Sign)

8. My Hair

9. Nasty

10. West Side

11. Love Language

12. Positions

13. Obvious

14. POV