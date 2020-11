Ariana Grande: Το single «Positions» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «Positions» επεκτείνει το ρεκόρ της Ariana Grande για τον καλλιτέχνη που έχει κάνει τις περισσότερες φορές ντεμπούτο στην κορυφή του Hot 100.

Η Ariana Grande κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το ομότιτλο single του νέου άλμπουμ της «Positions».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Nielsen Music / MRC Data, το «Positions» κατέγραψε στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 34.000 πωλήσεις και 35,3 εκατομμύρια streams.

Από το συνολικό αριθμό των πωλήσεων οι 31.000 αφορούν digital downloads, ενώ 3.000 ήταν τα CD single που πωλήθηκαν μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της τραγουδίστριας σε τιμή 5 δολαρίων το καθένα.

Το «Positions» κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου από τη Republic Records / Universal Music και είναι το πέμπτο τραγούδι της Ariana Grande που κατακτά την πρώτη θέση του Billboard Hot 100, καθώς και το πέμπτο τραγούδι της που κάνει ντεμπούτο στην κορυφή του chart.

Η 27χρονη pop star γράφει ιστορία ως ο καλλιτέχνης που έχει κάνει περισσότερες φορές ντεμπούτο στο No. 1 του Hot 100 και μεγαλώνει την απόσταση που τη χωρίζει από τους Justin Bieber, Mariah Carey, Drake και Travis Scott, οι οποίοι έχουν κάνει τρεις φορές ντεμπούτο στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Η Ariana Grande είναι επίσης ο πρώτος καλλιτέχνης που μέσα σε μια χρονιά κάνει τρεις φορές ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100.

Πριν το «Positions» είχε βρεθεί στην πρώτη θέση μέσα στο 2020 με τη συνεργασία της με τη Lady Gaga στο «Rain On Me» και με τον Justin Bieber στο «Stuck With U».

Τα τραγούδια της Ariana Grande που έχουν κατακτήσει το No. 1 του Billboard Hot 100

• «Thank U Next» (7 εβδομάδες στο No. 1, Νοέμβριος 2018)

• «7 Rings» (8 εβδομάδες, Φεβρουάριος 2019)

• «Stuck With U» με τον Justin Bieber (1 εβδομάδα, Μάιος 2020)

• «Rain On Me» με τη Lady Gaga (1 εβδομάδα, Ιούνιος 2020)

• «Positions» (1 εβδομάδα)