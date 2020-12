Billie Eilish: Αναβάλλει επ’ αόριστον την περιοδεία του 2021

Η Billie Eilish δεν θεωρεί ότι το 2021 θα υπάρξουν οι ασφαλείς συνθήκες για την επανέναρξη των συναυλιών της.

Η Billie Eilish ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της «Where Do We Go? World Tour» τον προηγούμενο Μάρτιο, όμως πρόλαβε να πραγματοποιήσει μόνο τις πρώτες τρεις προγραμματισμένες συναυλίες, καθώς ο κορονοϊός επιφύλασσε διαφορετικά σχέδια.

Η νεαρή pop star επρόκειτο να ταξιδέψει το καλοκαίρι του 2020 σε Αμερική, Καναδά, Ευρώπη και Ασία.

Αν και είχε επαναπρογραμματίσει την περιοδεία της για το 2021, η συνεχιζόμενη διάδοση της νόσου COVID-19 τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη, δεν αποτελεί ευοίωνο σημάδι για την επανέναρξη των συναυλιών της.

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης, η Billie Eilish αποφάσισε να αναβάλει επ’ αόριστον την – ήδη αναβληθείσα – περιοδεία της και να επιστρέψει στο κοινό το χρηματικό αντίτιμο των εισιτηρίων.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, η Billie Eilish απευθύνεται στους θαυμαστές της και σημειώνει: «Μακάρι να μπορούσα να σας είχα δει στην περιοδεία φέτος. Μου έχει λείψει να τραγουδάω για εσάς και είναι είμαι στη σκηνή τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το περιγράψω».

Όπως εξηγεί, «δοκιμάσαμε όσο το δυνατόν περισσότερα σενάρια για την περιοδεία, αλλά κανένα δεν είναι δυνατό και, αν και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλετε να κρατήσετε τα εισιτήριά σας και τα vip pass, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για όλους είναι για να πάρετε πίσω τα χρήματα το συντομότερο δυνατό».

Η Billie Eilish ολοκλήρωσε το μήνυμά της συμβουλεύοντας τους θαυμαστές της: «Μείνετε ασφαλείς, πιείτε πολύ νερό, φορέστε μάσκα».