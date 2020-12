Billie Eilish: Το δεύτερο άλμπουμ της «δεν είναι πολύ μακριά»

Το νέο άλμπουμ της Billie Eilish είναι «50% ολοκληρωμένο».

Τον Μάρτιο του 2021 θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» της Billie Eilish και η τραγουδίστρια ετοιμάζει πυρετωδώς το διάδοχό του.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιθώριο της εμφάνισής της στη φετινή εκδήλωση iHeartRadio Jingle Ball, η νεαρή pop star μοιράστηκε ορισμένες νέες λεπτομέρειες σχετικά με το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της.

Δεδομένου ότι η Billie Eilish δεν μπόρεσε να κάνει περιοδεία φέτος λόγω της πανδημίας του COVID-19, χρησιμοποίησε τον ελεύθερο χρόνο για να ετοιμάσει το νέο άλμπουμ της μαζί με τον αδερφό της, Finneas. Όπως αποδεικνύεται, πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή του.

«Είναι σίγουρα 50% ολοκληρωμένο. Είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί του», αποκάλυψε η Billie Eilish.

Η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να δώσει ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο σημείωσε ότι θα ακούσουμε το νέο άλμπουμ της στο εγγύς μέλλον και υπαινίχθηκε ότι δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ καιρό για να ακούσουμε ακόμα περισσότερα τραγούδια.

Η Billie Eilish διευκρίνισε ακόμα το νέο άλμπουμ της δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί άμεσα, όμως σημείωσε ότι η κυκλοφορία του «δεν είναι πολύ μακριά».

Η αστέρας της pop εξήγησε επίσης ότι το επερχόμενο άλμπουμ της θα περιέχει τραγούδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις προσωπικές εμπειρίες της και δεν βασίζονται σε φανταστικούς χαρακτήρες, όπως είχε κάνει στο παρελθόν.

«Αυτό το άλμπουμ δεν είναι πολύ βασισμένο στη φαντασία. Είναι αληθινά πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μου, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένη και είναι όλο πολύ διαφορετικό. Ήταν τόσο φυσικό και εύκολο, διασκεδαστικό και ικανοποιητικό… Νιώθω πολύ πιο σίγουρη όταν γράφω και τραγουδάω αλλά και ως άνθρωπος», είπε.