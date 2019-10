Billie Eilish – “all the good girls go to hell” – Νέο Single & Video Clip

To φαινόμενο Billie Eilish, μας παροτρύνει να αναλάβουμε δράση για την προστασία του πλανήτη μέσω του επίσημου video clip για το τραγούδι ‘all the good girls go to hell’. Το βίντεο σκηνοθετεί ο Rich Lee.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού συμπίπτει με τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, όπου επικεφαλής είναι η έφηβη ακτιβίστρια Greta Thunberg.

“Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη που παρακαλούν τους ηγέτες μας να δώσουν προσοχή. Η θερμοκρασία στη Γη μας ανεβαίνει με πρωτοφανείς ρυθμούς, τα παγόβουνα λιώνουν, η στάθμη των ωκεανών ανεβαίνει, η άγρια ζωή δηλητηριάζεται και τα δάση όπως ο Αμαζόνιος, καίγονται..”-αναρτεί στη σελίδα της στο ίνσταγκραμ, η τραγουδίστρια.

Δείτε το official video clip για το ‘all the good girls go to hell’