BRIT Awards 2021: Στη δημοσιότητα οι υποψηφιότητες της φετινής διοργάνωσης

Ποιο συγκέντρωσαν τις περισσότερες υποψηφιότητες στα BRIT Awards 2021;

Στη δημοσιότητα δόθηκαν την Τετάρτη 31 Μαρτίου οι υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2021.

Μετά την αναβολή της διοργάνωσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, τα μουσικά βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Ομοσπονδίας τα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στις 11 Μαΐου με οικοδεσπότη τον κωμικό Jack Whitehall, ο οποίος παρουσιάζει αδιάλειπτα την τελετή απονομής από το 2018.

Τις υποψηφιότητες για τα BRIT Awards 2021 ανακοίνωσαν μέσω ενός online show ο Nick Grimshaw του BBC Radio 1 και η νικήτρια του βραβείου «Rising Star Award» για φέτος, η τραγουδίστρια Griff.

Στην κορυφή της λίστας των καλλιτεχνών με τις περισσότερες υποψηφιότητες βρίσκονται η pop star Dua Lipa, ο DJ και μουσικός παραγωγός Joel Corry, η τάχιστα ανερχόμενη τραγουδοποιός Celeste και ο τραγουδιστής – ποιητής Arlo Parks, έχοντας λάβει από τρεις υποψηφιότητες ο καθένας.

Η Dua Lipa είναι υποψήφια για το «Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς» με το «Future Nostalgia», το οποίο άφησε το αποτύπωμά του το 2020 και ήταν ο δέκατος πιο επιτυχημένος δίσκος στον κόσμο για την προηγούμενη χρονιά με συνολικές πωλήσεις άνω των 3,3 εκατομμυρίων αντιτύπων, για το «Βρετανικό Single της Χρονιάς» με το «Physical» και για τον τίτλο της καλύτερης «Βρετανίδας Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνιδας».

Η Celeste, νικήτρια του «Rising Star Award» των BRIT Awards για το 2020, προτείνεται μεταξύ άλλων βραβείων για το «Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς» με το «Not Your Muse», το οποίο περιέχει και το υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ τραγούδι «Hear My Voice» από το soundtrack της ταινίας «The Trial of the Chicago 7» του Netflix.

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι η Dua Lipa και η Griff είναι τα δύο πρώτα ονόματα των καλλιτεχνών που θα τραγουδήσουν ζωντανά στην τελετή απονομής των BRIT Awards 2020.

Οι υποψηφιότητες των BRIT Awards 2021

Mastercard Άλμπουμ της Χρονιάς

Arlo Parks – «Collapsed In Sunbeams»

Celeste – «Not Your Muse»

Dua Lipa – «Future Nostalgia»

J Hus – «Big Conspiracy»

Jessie Ware – «What’s Your Pleasure»

Καλύτερος Βρετανός Άνδρας Καλλιτέχνης

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Καλύτερη Βρετανίδα Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Βρετανικό Single της Χρονιάς

220 Kid & Gracey – «Don’t Need Love»

Aitch & AJ Tracey ft.Tae Keith – «Rain»

Dua Lipa – «Physical»

Harry Styles – «Watermelon Sugar»

Headie One ft.AJ Tracey & Stormzy – «Ain’t It Different»

Joel Corry ft.MNEK – «Head & Heart»

Nathan Dawe ft.KSI – «Lighter»

Regard & Raye – «Secrets»

Simba ft.DTG – «Rover»

Young T & Bugsey ft.Headie One – «Don’t Rush»

Breakthrough Artist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνιδα

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weekend

Καλύτερο Διεθνές Συγκρότημα

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels