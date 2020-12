BTS: Διαδικτυακή συναυλία για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με Halsey, Lauv και Steve Aoki

Οι BTS θέλουν να μεταφέρουν ένα μήνυμα ελπίδας και παρηγοριάς σε όλο τον κόσμο.

Όλοι περιμένουμε να αποχαιρετήσουμε το 2020, όμως το κοινό των BTS και ευρύτερα της K-pop έχει ένα λόγο παραπάνω να ανυπομονεί για την τελευταία ημέρα της χρονιάς.

Το επταμελές συγκρότημα θα πραγματοποιήσει την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς μια εορταστική εικονική συναυλία στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης όλα τα ονόματα που ανήκουν στο δυναμικό της Big Hit Entertainment, όπως οι Tomorrow X Together (TXT) και οι GFriend, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, η συναυλία θα φιλοξενήσει ένα «Global Connect Stage» στο οποίο θα συμμετάσχουν η Halsey, ο Lauv και ο Steve Aoki, ορισμένοι από τους διεθνείς καλλιτέχνες με τους οποίους έχουν συνεργαστεί οι BTS.

Το συγκρότημα έχει ενώσεις δυνάμεις με την pop star Halsey στην επιτυχία «Boy With Luv» (2019), με τον ταλαντούχο τραγουδιστή Lauv στα singles «Make It Right» (2019) και «Who» (2020) με τον φημισμένο DJ και παραγωγό Steve Aoki σε ένα remix του «MIC Drop» (2017) και στο single «Waste It On Me» (2018).

Οι BTS υπόσχονται μέσα από τη συναυλία τους να «μεταφέρουν ένα μήνυμα ελπίδας και παρηγοριάς στους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο».

Η συναυλία θα μεταδοθεί μέσα από την πλατφόρμα Weverse σε 4K/HD ανάλυση την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου στις 21:30 τοπική ώρα Κορέας (14:30 ώρα Ελλάδας).

Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το show από διαφορετικές γωνίες, ανάλογα με το επίπεδο του εισιτηρίου που θα αγοράσουν. Το ακριβότερο εισιτήριο κοστίζει περίπου 55 δολάρια και δίνει πρόσβαση σε διαδικτυακά meet and greets.

Η προπώληση γίνεται μέσα από τον ιστότοπο του Weverse.