BTS: Οι πρώτες εικόνες από το λεύκωμα για τις συναυλίες «Map of the Soul ON:E»

Κρατείστε για πάντα τις αναμνήσεις από το «Map of the Soul ON:E».

Αφού σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την εικονική συναυλία «Map of the Soul ON:E» των BTS τον Οκτώβριο του 2020, το συγκρότημα της K-pop είναι έτοιμο να μεταφέρει αυτές τις αναμνήσεις σε ένα νέο λεύκωμα.

Οι BTS μοιράζονται διάφορα αποσπάσματα από το πρωτότυπο λεύκωμα «Map of the Soul ON:E» και ένα βίντεο διάρκειας 49 δευτερολέπτων όπου τα επτά μέλη των BTS γίνονται καθώς κομφετί πέφτουν από τον ουρανό.

Στο τέλος του teaser ακούγεται ο στίχος «ναι, δεν είμαστε επτά, μαζί με εσάς» από το «We Are Bulletproof: The Eternal», ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Map of the Soul: 7» (2020) του boy band.

Το επί πληρωμή live streaming γεγονός «Map of the Soul ON:E» αποτελούνταν από δύο συναυλίες που μεταδόθηκαν στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2020 και προσέλκυσαν συνολικά 993.000 θεατές από 191 χώρες.

Η εικονική συναυλία των BTS έλαβε αυτήν την εβδομάδα υποψηφιότητα στην κατηγορία «Μουσική (Εικονικά ή Απομακρυσμένα) των Webby Awards 2021, την ετήσια διοργάνωση της Διεθνούς Ακαδημίας Ψηφιακών Τεχνών και Επιστημών (IADAS) που αναγνωρίζει την αριστεία στο διαδίκτυο.

«Η συναυλία διέσχισε αμέτρητα συναισθήματα», ανέφεραν οι BTS.

Η πρώτη μας πορεία ξεκίνησε με επτά αγόρια που συγκεντρώθηκαν για ένα μικρό όνειρο. Και μαζί θα βαδίζουμε για πάντα, καθένας από εμάς κουνώντας σημαίες διαφόρων χρωμάτων και τραγουδώντας διαφορετικές ιστορίες σε διαφορετικές γλώσσες. Οι BTS δεν είναι η ιστορία μόνο επτά (ανθρώπων), αλλά αφορά εσάς, εμένα και όλους», πρόσθεσε το συγκρότημα.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το λεύκωμα «Map of the Soul ON:E» παρακάτω: