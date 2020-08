BTS: Ρεκόρ για το «Dynamite» με 100 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Το νέο single των BTS έχει σπάσει τα κοντέρ.

Οι BTS συνέτριψαν με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο το ρεκόρ για το βίντεο που συγκεντρώνει τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες στο YouTube.

Την προηγούμενη Παρασκευή (21/08), οι λαμπεροί αστέρες της K-pop κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Dynamite», με το οποίο πραγματοποίησαν το καλύτερο ντεμπούτο στα χρονικά του YouTube.

Το εντυπωσιακό music video που συνοδεύει το «Dynamite» κατάφερε το ακατόρθωτο και τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του προβλήθηκε πάνω από 100 εκατομμύρια φορές.

Συγκεκριμένα το «Dynamite» συγκέντρωσε 101,1 εκατομμύρια προβολές, καταρρίπτοντας την επίδοση που είχαν σημειώσει οι BLACKPINK με το video του «How You Like That» (86,3 εκατ. προβολές) στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Big Hit Labels (@bighit_label) στις 22 Αύγ, 2020 στις 1:51 πμ PDT

Το «Dynamite» αποτελεί επίσης το μουσικό βίντεο που φτάνει πιο γρήγορα στις 100 εκατομμύρια προβολές.

Οι BTS καταλαμβάνουν συνολικά πέντε θέσεις στη λίστα των δέκα βίντεο του YouTube με τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Στο #1 βρίσκεται το «Dynamite» (101,1 εκατ.), στο #2 το «Boy With Luv» με τη Halsey (74,6 εκατ.), στο #7 το «Kinetic Manifesto Film» του «On» (46,5 εκατ.), στο #8 το «Idol» (45,9 εκατ.) και στο #9 το επίσημο music video του «On» (43,8 εκατ.).

Η παντοδυναμία των BTS στη μουσική βιομηχανία όχι μόνο δεν τίθεται αμφισβήτησης, αλλά γίνεται όλο και πιο ισχυρή με κάθε κυκλοφορία του boy band.