BTS: Το άλμπουμ «BE» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200

Το πέμπτο άλμπουμ των BTS που κατακτά την κορυφή των ΗΠΑ.

Το νέο άλμπουμ «BE» των BTS κάνει θριαμβευτικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200.

Το «BE», το οποίο κυκλοφόρησε από την Big Hit Entertainment στις 20 Νοεμβρίου, είναι το πέμπτο άλμπουμ του boy band που κατακτά την κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Nielsen Music / MRC Data, το «BE» κυριαρχεί στο νούμερο ένα έχοντας σημειώσει 242.000 πωλήσεις στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Από το συνολικό αριθμό οι καθαρές πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται στις 177.000.

Επίσης το νέο άλμπουμ των BTS συγκέντρωσε 48,56 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του.

Το «BE» είναι το δεύτερο άλμπουμ του K-pop συγκροτήματος που κατακτά την κορυφή του Billboard 200 κατά μήκος της φετινής χρονιάς. Τον προηγούμενο Μάρτιο οι BTS έκαναν ντεμπούτο στο No. 1 του chart με το άλμπουμ τους «Map of the Soul: 7», το οποίο κατέγραψε 422.000 πωλήσεις.

Να σημειωθεί επίσης ότι BTS είναι το πρώτο γκρουπ που ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard 200 με δύο διαφορετικά άλμπουμ μέσα στο 2020.

Τα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος από τη Νότια Κορέα που έχουν κυριαρχήσει στην κορυφή του Billboard 200 είναι τα:

• «Love Yourself: Tear» (Ιούνιος 2018)

• «Love Yourself: Answer» (Σεπτέμβριος 2018)

• «Map of the Soul: Persona» (Απρίλιος 2019)

• «Map of the Soul: 7» (Μάρτιος 2020)

• «BE» (Νοέμβριος 2020)

Το «BE» περιέχει το single «Dynamite», το πρώτο τραγούδι των BTS που διαθέτει αποκλειστικά αγγλικούς στίχους, αλλά και το πρώτο τραγούδι τους που ανέβηκε στο No. 1 του Billboard Hot 100, διανύοντας συνολικά τρεις εβδομάδες στην κορυφή.

Το «Dynamite» χάρισε μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στα μέλη του συγκροτήματος την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy και συγκεκριμένα στην κατηγορία της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Γκρουπ.