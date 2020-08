Calvin Harris και The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους

Για πρώτη φορά συνεργάζονται ο Calvin Harris και ο The Weeknd.

Ο Calvin Harris και ο The Weeknd ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία ολοκαίνουργια συνεργασία που πρόκειται να αποκαλυφθεί αυτήν την εβδομάδα.

Ο επιτυχημένος μουσικός παραγωγός και ο χαρισματικός τραγουδιστής γνωστοποίησαν την είδηση σχετικά με τη δισκογραφική σύμπραξή τους μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Το τραγούδι που θα μοιραστούν ο Calvin Harris και ο The Weeknd θα έχει τον τίτλο «Over Now» και θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου.

Ο The Weeknd προανήγγειλε τη συνεργασία τους δημοσιεύοντας την προηγούμενη εβδομάδα στα social media μία φωτογραφία από παλαιότερη συνάντησή τους.

Ο The Weeknd προανήγγειλε τη συνεργασία τους δημοσιεύοντας την προηγούμενη εβδομάδα στα social media μία φωτογραφία από παλαιότερη συνάντησή τους.

Το «Over Now» θα αποτελέσει μια δυναμική επάνοδο για τον Calvin Harris στην πρώτη γραμμή. Κατά μήκος του 2020 ο μουσικός παραγωγός παρουσίασε διάφορα singles με house και techno έμφαση χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Love Regenarator».

Η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Calvin Harris ήταν το «Giant» με τη συμμετοχή του Rag’n’Bone Man. Το «Giant» κυκλοφόρησε στις αρχές του 2019 και έφτασε μέχρι το No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έγινε επίσης πλατινένιο.

Στον αντίποδα, ο The Weeknd εξακολουθεί να σημειώνει διεθνή επιτυχία με το νέο άλμπουμ του «After Hours» και τις επιτυχίες του, όπως το smash hit «Blinding Lights», το «Heartless» και το «In Your Eyes».

Αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Over Now», την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο The Weeknd θα τραγουδήσει στα MTV Video Music Awards 2020 στη Νέα Υόρκη, διεκδικώντας παράλληλα έξι βραβεία στη φετινή διοργάνωση.