David Guetta x Bebe Rexha x J Balvin – Say My Name

Ο David Guetta κυκλοφορεί το καταλυτικό hit single από το album 7

Μετά από τα: Drive με το Black Coffee, Like I Do με το Martin Garrix, 2U με τον Justin Bieber, Flames με τη Sia, Goodbye με τoυς Jason Derulo & Nicki Minaj και Don’t Leave Me Alone με την Anne Marie, ο David Guetta συνεχίζει να κυκλοφορεί καταιγιστικά hit singles.

Σειρά έχει ο J Balvin (το I Like It με τη Cardi B και το Mi Gente εξακολουθούν να σαρώνουν τα ρεκόρ) και η Bebe Rexha (που έχει πάνω από 12 εκατομμύρια πωλήσεις singles + 6 δις streams) στο super hit Say My Name.

Λίγα λόγια για το 7

Το 7 είναι το πιο φιλόδοξο album της καριέρας του με συμμετοχές από τους Sia , Bebe Rexha, J Balvin, Nicki Minaj, Willy William, Martin Garrix, Justin Bieber, Jess Glynne, G-Easy, Steve Aoki, Sean Paul, Afrojack, French Montana και Chris Willis μεταξύ άλλων.

Τα στατιστικά της μέχρι τώρα πορείας του David Guetta μιλούν από μόνα τους:

50 εκατομμύρια πωλήσεις

10 δισεκατομμύρια plays σε Youtube & Spotify

52 εκατομμύρια Facebook followers

2 Grammy Awards