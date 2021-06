Demi Lovato και Olly Alexander θα είναι οικοδεσπότες του YouTube Pride 2021

Το YouTube Pride 2021 θα τιμήσει την LGBTQ+ κοινότητα.

Οι Demi Lovato και Olly Alexander θα είναι μαζί με τους Mawaan Rizwan, Trixie Mattel και Daniel Howell οι οικοδεσπότες του livestream YouTube Pride 2021 που θα μεταδοθεί στις 25 Ιουνίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Billboard, οι δύο τραγουδιστές θα παρουσιάσουν την εξάωρη εκδήλωση που διοργανώνει το YouTube για να γιορτάσει την LGBTQ+ κοινότητα, ενώ ξεχωριστά πάρτι υπερηφάνειας που θα προβληθούν στα κανάλια των έξι προσωπικοτήτων κανάλια στο YouTube.

Οι εορτασμοί θα περιλαμβάνουν μουσικές παραστάσεις, προκλήσεις και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Οι θεατές θα παροτρύνονται να προχωρήσουν σε δωρεές προς την οργάνωση «The Trevor Project», που παρέχει υπηρεσίες παρέμβασης σε κρίσεις και υπηρεσίες πρόληψης αυτοκτονιών σε LGBTQ+ νέους, καθώς και προς το βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα akt που στηρίζει τους αστέγους LGBTQ+ νέους.

Στο livestream θα εμφανιστούν special guests όπως ο YouTuber Tyler Oakley και διαγωνιζόμενες από το show «RuPaul’s Drag Race» όπως οι Kim Chi, Monét X Change, Peppermint και Denali Foxx.

Οι παραγωγοί της JA Films δημιούργησαν ένα microsite για το Pride 2021, ζητώντας από τους δημιουργούς περιεχομένου να στείλουν βίντεο στα οποία μοιράζονται τις ιστορίες τους και βίντεο με τις ερωτήσεις τους για τους οικοδεσπότες της εκδήλωσης. Επιλεγμένα βίντεο θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του livestream.

Το YouTube ξεκινά επίσης μια εκστρατεία δωρεών με τίτλο #GiveWithPride με την ελπίδα να συγκεντρώσει 500.000 δολάρια για το «The Trevor Project». Μάλιστα το YouTube ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τις δωρεές που θα γίνουν μέχρι τα 250.000 δολάρια.

Εάν επιτευχθεί ο στόχος συγκέντρωσης χρημάτων της καμπάνιας, δημιουργοί περιεχομένου στο YouTube όπως οι Patrick Starrr, Gigi Gorgeous, Elle of the Mills, The Fitness Marshall, Jackson Bird, Alannized, Jessie Paege, KingOfReads και Jade Fox θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα λάβουν μέρος σε μια διασκεδαστική πρόκληση που θα προβληθεί κατά τη διάρκεια του YouTube Pride 2021.