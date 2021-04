Demi Lovato: Πώς διαχειρίζεται τον αντίκτυπο της φήμης στη ζωή της

«Ξέρω ότι η φήμη συνοδεύεται από πολλές θυσίες».

Η Demi Lovato μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε η φήμη στη ζωή της.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «The Morning Mash Up» του SiriusXM Hits 1 με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over», η 28χρονη τραγουδίστρια έδωσε μια ειλικρινή απάντηση στην ερώτηση αν έχει σκεφτεί ποτέ να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη θέση μου το έχουν σκεφτεί τουλάχιστον μία φορά. Νομίζω ότι για μένα, ο λόγος για τον οποίο δεν έχω αποχωρήσει εντελώς από το προσκήνιο είναι επειδή με ικανοποιούν τόσο η δημιουργία μουσικής και το τραγούδι που θα ήταν πραγματικά οδυνηρό για εμένα να τα αφήσω», είπε.

«Ξέρω ότι η φήμη συνοδεύεται από πολλές θυσίες και πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις, αλλά σε γενικές γραμμές είναι διαχειρίσιμο και έχει με πολλά προνόμια», συνέχισε.

«Οπότε, είμαι ευγνώμων για τη ζωή που ζω σήμερα και τη θέση στην οποία βρίσκομαι. Νομίζω ότι τώρα βρήκα έναν καλύτερο τρόπο για να ισορροπώ το φόρτο εργασίας και την προσωπική ζωή μου, γιατί ήταν πραγματικά άνισα πριν και νομίζω ότι αυτό με έκανε πραγματικά να είμαι δυστυχισμένη», παραδέχτηκε.

Η Demi Lovato σχολίασε επίσης το music video του τραγουδιού «Dancing With The Devil», στο οποίο αναπαριστά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη νύχτα της μοιραίας υπερβολικής δόσης ουσιών το καλοκαίρι του 2018.

«Αυτή ήταν η απόφασή μου», είπε για την επανεξέταση μιας τόσο επώδυνης στιγμής στη ζωή της.

«Και, ήθελα να σας μεταφέρω σε εκείνο το βράδυ σε πιο βαθύ επίπεδο, επειδή ένιωθα ότι το περιέγραψα τόσο λεπτομερώς στο ντοκιμαντέρ που, προφανώς, δεν χρειάστηκε να μιλήσω ξανά γι’ αυτό. Αλλά ήθελα να του δώσω μια εικόνα και ήθελα ο κόσμος να έχει μια πιο οπτική κατανόηση του τι συνέβη εκείνο το βράδυ», εξήγησε.

Η Demi Lovato ρωτήθηκε επίσης για ένα σχόλιο που έκανε εσύ μία άλλη πρόσφατη συνέντευξη της όπου ανέφερε ότι πάντα πίστευε πως μέχρι σε αυτό το σημείο της ζωής της θα είχε παντρευτεί και θα είχε αποκτήσει παιδιά, όμως πλέον δηλώνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο της υιοθεσίας ενός παιδιού.

Έχει ακόμα την ίδια πρόθεση; «Ναι», απάντησε. «Θα το έκανα, δεν ξέρω πια αν θα αποκτήσω τα δικά μου παιδιά. Αλλά ακόμα κι αν ήθελα να το κάνω, δεν θα το έκανα, δεν αισθάνομαι ότι πρέπει να περιμένω έναν σύντροφο για να αποκτήσω ένα παιδί. Ακριβώς επειδή έχω κάνει όλα τα άλλα, ας κάνω και αυτό», είπε για την υιοθεσία.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με την Demi Lovato να παραθέτει τα αγαπημένα της τραγούδια από το άλμπουμ «Dancing With The Devil… The Art Of Starting Over».

«Νομίζω ότι το “California Sober” και το “The Art Of Start Over”, με ενθουσιάζουν πραγματικά. Αλλά επίσης το “Lonely People”, το “The Kind Of Love I Am” και το “Carefully”», ανέφερε .

«Το τραγούδι το οποίο είναι ενθουσιασμένη να το τραγουδήσω ζωντανά νομίζω ότι σίγουρα πρέπει να είναι το τραγούδι με την Ariana (Grande), η συνεργασία που έχουμε μαζί, επειδή θέλαμε να τραγουδήσουμε μαζί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα έγινε επιτέλους και θέλω να το τραγουδήσω ζωντανά», πρόσθεσε.